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За...грязнились

«Это же надо было так за...грязниться!» – первая мысль, которая может прийти в голову после прочтения некоторых крымских новостей в последнее время. Например, несколько дней назад появилась новость о том, что часть посёлка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества из-за отложения птичьего помёта на одной из электроопор. Позже информация об этом была размещена и на сайте Крымэнерго. «На участке «Кабельно-воздушная линия трансформаторная подстанция 2406 – трансформаторная подстанция 2407» на опоре No 8/2 перекрытие птичьим помётом», – сообщается на сайте о причинах отключения потребителей. Авария привела к отключению потребителей в курортном посёлке Коктебель и энергоснабжение посёлка в полном объёме возобновилось только к вечеру. Можно представить, какой резонанс подобное сообщение вызвало бы летом, когда тысячи туристов остались бы без электричества из-за… птичьего помёта, которого уже накопилось столько, что он влияет на энергобезопасность!

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 190 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:25

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