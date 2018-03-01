Президентский визит

Владимир Путин проинспектировал главные стройки полуострова и вышел на сцену

Глава государства пообщался со строителями Крымского моста, осмотрел новый аэротерминал в Симферополе, выслушал доклады о ходе строительства теплоэлектростанций и трассы «Таврида», а после этого появился на концерте в Севастополе, собравшем рекордное количество людей.

На мосту

Осмотр транспортного перехода через Керченский пролив Владимир Путин начал с таманского берега. Он на вертолете прилетел на остров Тузла, а дальше на микроавтобусе президента провезли по Крымскому мосту до автодорожной арки. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное — к декабрю 2019 года. Однако Владимир Путин надеется, что движение автомобилей по Крымскому мосту начнется уже через пару-тройку месяцев. «Хотелось бы, чтобы люди могли пользоваться Крымским мостом уже летом, — сказал президент России. — Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока».

Также Владимир Путин сообщил, что постарается приехать на торжественный запуск движения по автодорожной части Крымского моста. Об этом глава государства заявил во время разговора с одним из строителей Владимиром Лебедевым. «Владимир Владимирович, мне посчастливилось участвовать в строительстве БАМа, я помню строителей того времени: энтузиазм, задор, надежды, веру. Потом настал период, когда достижения народа стали никому не нужными. Я считаю первой ласточкой, которая дала надежду людям, Олимпиаду в Сочи. Вторым значимым объектом для России является Крымский мост... Он дает нам надежду и веру в укрепление и процветание нашей державы», — отметил Лебедев. Президент поблагодарил в его лице всех строителей объекта. «Спасибо вам. Это проект, который пытались реализовать ещё при царе-батюшке: начинали, уже готовились к проектным работам, Первая мировая война на дала этим планам реализоваться. Потом в 30-е годы пытались, тоже не смогли. И позже тоже пытались — ничего не получилось. А у вас получилось. Поздравляю вас. Надеюсь, ещё будет возможность поздравить вас с окончанием строительства всего комплекса. Но то, что сделали, уже впечатляет», — подчеркнул глава государства. «Владимир Владимирович, на открытие моста приедете?» — обратился Лебедев к Путину в конце разговора.

«Постараюсь приехать» — заключил президент РФ.

В терминале

После инспектирования моста, президент приехал в новый терминал аэропорта Симферополь, где ему показали новое оборудование и инфраструктуру, запланированную к вводу в эксплуатацию на весну этого года. В частности, президенту показали и зону обработки багажа. Это первая отечественная подобная система. Она изготовлена на заводе в подмосковной Балашихе. Комплектующие для нее поставлялись с предприятий Волгограда, Набережных Челнов, Московской области и других городов. Система обработки багажа представляет собой набор конвейерных лент для приёма багажа пассажиров на стойках регистрации, сортировки и доставки его в зону комплектации, а также в обратном порядке — разгрузка багажа и доставка его в зону выдачи. Общая протяженность конвейерных лент багажной системы нового терминала составляет около двух километров. Все сданные пассажирами вещи будут проходить трёхуровневую систему безопасности, прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам. В целом багажная система включает в себя 52 стойки регистрации, пять багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны комплектации и обработки багажа. Система рассчитана на пропуск 4,8 тысяч единиц багажа в час.

Кроме этого, на первом этаже аэровокзального комплекса глава государства осмотрел зал регистрации с «Зеленой стеной» площадью порядка 1,6 тысяч квадратных метров, длиной — 110 метров и высотой в 15 метров. Это самая большая в Европе стена с растениями, расположенная внутри здания.

Также Путин оставил отзыв в гостевой книге нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь. Это была первая запись в книге для почетных гостей.

«Таврида», ТЭСы, концерт

Кроме Крымского моста и нового аэротерминала в Симферополе, глава государства проинспектировал строительство новых ТЭС и трассы «Таврида». Как доложил президенту глава минэнерго РФ Александр Новак, первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС будут запущены в конце мая текущего года. По его словам, это даст хороший резерв для энергоснабжения полуострова. «В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе 1 это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», — добавил Новак. В то же время он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию второй очереди не столь критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена. Глава государства уточнил, все ли работы идут по графику, на что министр ответил утвердительно.

А вот с «Тавридой», первая очередь которой должна быть готова летом текущего года, перспективы немного другие. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов не исключает, что на трассе «Таврида» будут возникать пробки после завершения первого этапа ее строительства. «Первый этап реконструкции будет закончен к концу этого года. В полном объеме — в четырехполосном исполнении — „Таврида“ откроется в 2020 году, поэтому можно прогнозировать, что в этом сезоне, если мост откроется раньше, то, конечно, пробок на „Тавриде“ будет не избежать. Я надеюсь, что все, кто будет путешествовать, с пониманием отнесутся к этому», — сказал Соколов.

После этого президент России прибыл в Севастополь на концерт, посвященный четвертой годовщине референдума о самоопределении Крыма и Севастополя. Концерт проходил на площади Нахимова, где собралось около 40 тысяч человек. Владимир Путин поблагодарил жителей Севастополя и Крыма за историческое решение, принятое в ходе референдума четыре года назад. В ходе выступления на площади Нахимова в Севастополе глава государства «крепко-крепко обнял» всех пришедших на митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. «Мне очень приятно в этот день быть вместе с вами, да еще где — в городе нашей трудовой и боевой славы, в городе-герое Севастополе, в городе славы русских моряков. Четыре года назад вы приняли историческое решение, благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России. Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от Российской Федерации, от РСФСР», — сказал, в частности, Путин.