Потребитель в законе

Как засудить продавца бракованного товара без оплаты услуг юриста и без пошлины?

Мошенники потребительского рынка перебираются в интернет, придумывают новые схемы, а вот их жертвы практически не меняются. Как и раньше, их ловят на одни и те же крючки — юридическую безграмотность, незнание своих прав и неумение отстаивать их в рамках законодательства.

Свидетель вместо чека

То ли у крымчан растет правосознание, как поется в известной песне, то ли они просто перестали стесняться обращаться в суды, но торговцев, оштрафованных за продажу в магазинах полуострова брака и неликвида, с каждым годом становится все больше. Только за неполных три месяца граждане сумели отсудить у недобросовестных предпринимателей восемь миллионов рублей, тогда как за весь прошлый год общая сумма штрафных санкций составила всего 10 миллионов.

Виктория Воронова, начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю:

«Причем на продукты питания люди жалуются реже всего. В основном они недовольны качеством товаров народного потребления, которые сегодня можно купить не только в традиционных магазинах, но и в интернете. Все больше поступает жалоб на автомобили с дефектами. Всего же в прошлом году мы приняли около пяти тысяч претензий крымчан по поводу некачественных товаров и услуг. К сожалению, по закону эти обращения не могут стать поводом для внеплановых проверок предпринимателей, а то мы бы наверняка нашли у них много чего интересного, у нас есть только право проводить административные расследования в отношении конкретных покупок».

Но если покупателю впарили некачественный товар, а он не поленился обратиться в Роспотребнадзор, закон берет продавца за горло. Главное, по словам Виктории Александровны, знать пошаговый алгоритм дальнейших действий обманутого потребителя. Многие пытаются сразу обратиться в суд, однако это неправильный ход. Для начала нужно подать письменное заявление продавцу со своей претензией и, конечно же, заставить его это заявление принять. У него выбор невелик — вернуть деньги, обменять товар или послать покупателя подальше. В последнем случае с копией своего заявления можно, наконец, идти в суд.

«Пока что не все предприниматели знают, что суммы, которые взыскивают суды с продавцов за некачественный товар, оказываются в три раза выше его изначальной цены. К ней прибавляется пеня, размер которой зависит от категории товара, моральный ущерб, определяемый покупателем на его личное усмотрение, а также собственно штраф в размере 50% стоимости покупки. Многие потом жалеют, что не разошлись с обманутым покупателем полюбовно», — говорит Воронова.

Кстати, тем гражданам, которые никогда не имели дел с судебной системой и не знают, как к ней подступиться, в любом из 14 территориальных отделов крымского Роспотребнадзора абсолютно бесплатно помогут составить претензию, а в случае необходимости юристы ведомства подготовят исковое заявление. И еще: обманутые потребители избавлены от необходимости платить государственную пошлину в суд. А в качестве дополнительного «бонуса» законодательство позволяет жаловаться на нерадивых продавцов даже не имея на руках кассового чека — его может заменить свидетель, который подтвердит, что заявитель действительно купил брак в этом магазине.

Ну и, конечно, нужно помнить, что вернуть или заменить можно не только бракованный, но и просто разонравившийся товар. По закону, в течение 10 дней продавец обязан возвратить деньги или не позднее чем через неделю обменять вашу покупку на равноценную. Правда бытовая техника, мебель, продукты питания и ряд других товаров возврату не подлежат.

На грани криминала

Нередко сотрудникам Роспотребнадзора приходится участвовать в самых настоящих спецоперациях рука об руку с силовиками. Одна из них проводилась по следам трагедии в Иркутске, где в декабре 2016 года случилось массовое отравление суррогатным алкоголем. Напомним, скандал вызвал концентрат для принятия ванн «Боярышник» — он не предназначен для употребления внутрь, о чем предупреждает упаковка, но его пьют, потому что дешев, а в его составе этиловый спирт. Предприниматель заменил этил на метил, превратив «Боярышник» в яд, и в результате из 123 пострадавших 78 скончались.

«Этот концентрат запретили продавать, и весь 2017 год мы проводили проверки по выявлению этой запрещенной спиртсодержащей продукции, — рассказывает Воронова. — Всего состоялось больше полутора тысяч рейдов. Выяснилось, что на 40 объектах этим „Боярышником“ торгуют, все правонарушители были привлечены к административной ответственности, у них мы конфисковали больше 120 литров спиртсодержащей жидкости, запрещенной к продаже».

В том же 2016 году в Крыму случился бум сомнительных, а нередко и откровенно мошеннических сделок, которые доверчивым пенсионерам навязывали производители пластиковых окон. Они ходили по квартирам, задуривали пожилым людям головы и заключали с ними договоры на установку стеклопакетов по очень завышенным ценам.

«Был случай, когда за остекление обычного балкона с дедушки взяли 500 тысяч рублей, — говорит Виктория Воронова. — Большинство пенсионеров безропотно отдавали деньги, и только когда их дети случайно узнавали об этих сделках, они начали обращаться в правоохранительные органы и в Роспотребнадзор. Оказалось, что договоры составлялись таким образом, что расторгнуть их и получить назад деньги было не так-то просто. Хотя если сделка заключается с добропорядочной фирмой, то отменить ее можно в любой момент вплоть до окончания работ. Мошенники пользовались тем, что люди и своих потребительских прав не знают, да и невнимательно читают бумаги, которые подписывают. В итоге наши сотрудники собирали пенсионеров во дворцах культуры в разных населенных пунктах и рассказывали, как они могут защитить свои права».

Ну а в последнее время торговцы все чаще мошенничают с продажами через интернет. Методы те же: пользуются тем, что население не знает правил торговли и законов.

«Вот заказал человек товар, оплатил его, а посылка не пришла. Он звонит в интернет-магазин, а такого уже не существует, — поясняет Воронова. — Оказывается, покупатель элементарно не поинтересовался, кому он переводит деньги. Например, заключил договор с фирмой, которая даже не стоит на учете в налоговых органах. Это ведь так просто — в Едином государственном реестре юридических лиц, который находится в открытом доступе, достаточно проверить своего продавца по ИНН или просто по фамилии. Людей не настораживает даже тот факт, что в магазине с них требуют 100-процентную предоплату. И еще. Далеко не все знают, что, заказав товар почтой, вы можете отказаться от него в любое время до получения и в течение семи дней после. Добросовестный продавец без проблем возьмет его обратно, а деньги вернет. Правда в этом случае обратную доставку должен будет оплатить покупатель».