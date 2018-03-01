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Вне законаРезонанс

Гром грянул, да никто не крестится

Тот самый «лифт смерти». Жильцы сделали нечто вроде мемориала

За смерть женщины и младенца в лифте симферопольской многоэтажки до сих пор никто не наказан

Две недели назад в многоквартирном доме в Симферополе, на Балаклавской, 81, оборвался лифт. Внутри находилась женщина с ребёнком. Оба погибли на месте. Жуткая трагедия, единственным итогом которой на сегодняшний день стало отключение лифтов во всей крымской столице. Ни арестов, ни публичных разбирательств, ни новых сообщений о том, кто всё-таки несёт ответственность за смерть двух человек... Зато симферопольцы с удивлением узнали, что эти машины, за обслуживание которых они ежемесячно платят, не проходили должного обследования. И до его проведения им предстоит пешком подниматься на свои этажи.

Раз за разом

В общих чертах вспомним обстоятельства происшествия двухнедельной давности. После обеда Наталья Симонова собралась на прогулку с полугодовалым сыном Вовой. Всего через несколько минут после ухода женщина позвонила оставшемуся дома мужу и, рыдая, прокричала, что их маленький сын погиб. Олег Симонов бросился на помощь супруге. Собрались соседи. С помощью лома пытались вытащить Наталью из лифта. Но было поздно.

На место происшествия незамедлительно выехали медики и правоохранительные органы. Первым, увы, оставалось лишь засвидетельствовать смерть женщины и малыша. А вот у правоохранителей работы теперь будет предостаточно. Во-первых, это уже не первый в последнее время случай, когда люди становятся жертвами неисправных лифтов. Буквально за неделю до происшествия на Балаклавской в многоэтажке на улице 51-й Армии в Симферополе сорвался лифт с пассажирами. К счастью, серьёзно никто не пострадал.

Во-вторых, в ходе общения с жильцами дома на Балаклавской выяснилось, что граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на работу лифта, поскольку его техническое состояние давно вызывало опасение. Люди рассказали, что оборудованием в их доме никто толком не занимался, хотя обитатели многоэтажки регулярно становились пленниками лифтовой шахты и некоторые даже просили управляющую компанию закрыть лифт совсем, раз нет возможности обеспечить его нормальную работу. На все претензии и просьбы жильцов представители конторы невозмутимо ответствовали: «Не волнуйтесь, мы разберёмся».

Теперь разбираться предстоит прокуратуре: ведомство уже занялось проверкой деятельности управляющей компании. Ею, кстати, является МУП «Центральный жилсервис». Ход экспертизы, сообщают представители надзорного органа, находится на личном контроле прокурора Крыма Олега Камшилова. К работе привлечены специалисты управления Ростехнадзора.

Тем временем Олег Симонов остался один с сыном и дочкой. Чтобы как-то поддержать осиротевшую семью, симферопольские власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Никто не виноват?

Конечно, проверка по итогу несчастного случая — это хорошо. Но, спрашивается, почему нельзя было провести её на основании жалоб жильцов многоэтажки до того, как погибли люди? Ведь устные и письменные обращения неоднократно направлялись как властям, так и эксплуатирующим организациям. Однако в официальных ответах сообщалось, что срок эксплуатации лифта хоть и истекает в этом году, но будет продлён до 2020 года. Тем более что оборудование проходило проверку буквально прошлой осенью. Более того, на сайте «Реформа ЖКХ» указано, что отремонтировать или заменить лифты в этом доме планируется лишь в 2032 году.

Как бы там ни было, ГСУ Следственного комитета РФ по РК возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшему смерть двух или более лиц. Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Надо сказать, что такие дела, в которых потенциально виновных довольно много, рассматриваются долго и осторожно. Так что если кого-то и привлекут к ответу, то очень нескоро. Наверное, в этом все и дело: у нас никто ни за что не несёт персональной ответственности. Случилась беда, погибли люди, жильцы давно этого опасались и безуспешно просили уполномоченные структуры принять меры, а по итогу вроде как никто ни в чём не виноват.

Зато теперь по всему городу в жилых домах отключают лифты. У них, оказывается, истёк срок эксплуатации, и нужна экспертная оценка, чтобы выяснить, пригодны машины для дальнейшей работы или нуждаются в замене. Тем более такой общественный резонанс после трагедии на Балаклавской!

Но проверка стоит денег. А у управляющих компаний почему-то средства на подобные расходы не предусмотрены. Хотя большинство контор, обслуживающих многоэтажки, включает в счёт квартплаты сборы на содержание и ремонт лифтов, а также их освидетельствование. Данный факт тоже спустят на тормозах, пока не дойдёт до трагических последствий?

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 536 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:05

:: Комментарий #1 написал: Вася   |   Сегодня, 10:49   |  



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Пример: линия электропередач (ЛЭП) проходит в селе по земле фермера Пупкина. Никто же не станет спрашивать с Пупкина в случае обрыва провода или угрозы падения столба. Приедут энергетики и профессионально решат проблему. А техэксплуатацию лифтов повесили, образно говоря, на дворников. Где логика? Где куча разных надзорных служб и ведомств, коих наплодили в неприличном количестве? Понимаю, что политика в сфере ЖКХ формируется не на местном уровне. Сколько же людей должно ещё погибнуть, чтобы в Москве перекрестились?

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