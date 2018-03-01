Про деньги и дыры

Проблема незаконченного в школе ремонта решилась, как только о ней заговорили

Мы уже не раз писали о недобросовестных подрядчиках, которые берутся за социально значимые работы и, получив деньги, либо исполняют принятые обязательства из рук вон плохо, либо вовсе не доводят дело до конца. Подобные случаи продолжают вскрываться, чёрный список фирм, с которыми не рекомендуется связываться инвесторам и бюджетным структурам, постоянно растёт, но ситуация, увы, не меняется.

Делали — недоделали

В редакцию «Крымского Телеграфа» пришло письмо с описанием вопиющего случая. Появился инвестор, некое частное лицо, пожелавший помочь одной из школ в Симферопольском районе — МБОУ «Кубанская школа» в посёлке Школьное. Он выделил достаточно большую сумму на ремонт протекавшей кровли. Был найден подрядчик, проведена стопроцентная предоплата. Осенью прошлого года начались работы. Для их выполнения привлекли ещё одну фирму. Согласно договору, субподрядчик должен был сделать ремонт, используя материалы заказчика (компании-подрядчика), до 15 декабря 2017 года.

В итоге, как сообщают читатели в своём письме, ремонт кровли не был завершён, поскольку подрядчик прекратил платить бригаде-исполнителю деньги и предоставлять стройматериалы. Более того, представители фирмы перестали выходить на связь с рабочими и администрацией школы. Часть крыши, оставшаяся без кровли по итогу проделанных работ, стала течь ещё больше, чем до ремонта. В классах появилась плесень, дети вынуждены всем этим дышать.

Для выяснения всех обстоятельств корреспонденты «КТ» отправились в «Кубанскую школу». На месте выяснилось, что представитель фирмы-подрядчика в последний раз появился в учебном учреждении три недели назад. Тогда он пообещал, что в течение дня подъедет бригада, которая доделает ремонт, а затем пропал, перестав отвечать на звонки школьной администрации. Рабочие на объекте, само собой, так и не появились. Кроме того, с территории школы до сих пор не вывезен строительный мусор, хотя, согласно проектно-сметной документации, этот фронт работ тоже входит в обязанности подрядчика. Кстати, речь идёт о легковоспламеняющихся материалах, хранение которых у стен учебного учреждения нарушает все нормы пожарной безопасности.

«Администрация школы сейчас тоже бьёт тревогу, — говорит директор МБОУ „Кубанская школа“ Наталья Скуратовская. — Субподрядчик проделал огромную работу, осталось доделать лишь небольшую часть, но из-за этой недоделки крыша сейчас как текла, так и течёт. Проблему нужно решать. Подрядчик только обещает, но ничего не делает. К счастью, акт о выполнении работ инвестором пока не подписан, и есть возможность как-то повлиять на ситуацию».

Что же произошло? Субподрядчик выполнил все работы, которые были оплачены. Но ещё при снятии ветхой кровли обнаружились старые и, в сущности, давно пришедшие в негодность ливневые трубы. Их замена была предусмотрена подрядчиком в проектно-сметной документации, и он обещал привезти необходимый стройматериал. Субподрядчик перестелил кровлю, но был вынужден оставить незакрытым фрагмент, где предстояло проложить ливневую трубу. Время шло, а обещанные материалы так и не прибыли. Не получив инструкций по поводу дальнейших действий, бригада была вынуждена уехать с объекта, оставив работу недоделанной.

В общем, сейчас крыша течёт, как и раньше. С той лишь разницей, что если до ремонта кровля была, как решето, то теперь вода со всей её поверхности стекает в одну точку — в место несделанного водоотвода.

Общими усилиями

В соответствии с законодательством, в подобной ситуации решение проблемы приходится брать на себя инвестору: поскольку речь идёт о небюджетных средствах, власти не имеют права вмешиваться в происходящее. А вот меценат может инициировать проверку со стороны прокуратуры, обратиться в полицию или подать на недобросовестного подрядчика в суд. Иными словами, отстаивать свои интересы в качестве частного лица. Понятно, что это лишние хлопоты, с которыми инвестору, из благородных побуждений намеревавшемуся помочь школе, связываться не хочется. Чтобы как-то поддержать мецената, Министерство образования, науки и молодёжи РК со своей стороны готово оказать всяческое содействие в решении проблемы. Но инициатива в любом случае должна исходить от инвестора.

Тем не менее минобраз согласился помочь нам в выяснении обстоятельств, имеющих место в «Кубанской школе». Оказывается, в своё время директор учебного учреждения отчиталась перед районным управлением образования о том, что ремонт кровли выполнен, инвесторские деньги освоены и всё хорошо. Когда крыша дала течь, стены покрылись плесенью, и стало ясно, что подрядчик устранять недоделки не собирается, руководитель школы предпочла не сообщать руководству о случившемся. Вероятно, надеялась, что каким-то образом удастся решить проблему своими силами. Сложно сказать, сколько ещё детям пришлось бы сидеть в сырых и плесневелых классах, если бы родители не обратились в газету.

Что в итоге? Управление образования Симферопольского района с подачи минобраза связалось и с инвестором, и с внезапно нашедшимся подрядчиком и устроило «очную ставку». Фирма-исполнитель признала свою неправоту, обязалась в кратчайшие сроки устранить все недоработки и привести «Кубанскую школу» в надлежащее состояние. Разумеется, за свой счёт. Что касается инвестора, то он остался с неприятным осадком от всей этой истории: в очередной раз оправдалось расхожее мнение о том, что не хочешь зла — не делай добра.

В заключение добавим, что нам известны все фигуранты данной истории. Подрядчику даны чёткие сроки на устранение всех недоработок. «КТ» будет следить за развитием событий и в случае очередного неисполнения фирмой взятых на себя обязательств мы будем вынуждены обнародовать её название для внесения в чёрный список ненадёжных подрядчиков.