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Говорят, что... построили неприступный пандус
Столичный житель Никита М. обнаружил в родном городе пандус для инвалидов, который сделали явно для галочки: «Не доезжая до Центрального рынка, на проспекте Кирова, стоит просто превосходный пандус для инвалидов. Видно, дерево вообще никого не смущает».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года
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