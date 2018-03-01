В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... построили неприступный пандус

Столичный житель Никита М. обнаружил в родном городе пандус для инвалидов, который сделали явно для галочки: «Не доезжая до Центрального рынка, на проспекте Кирова, стоит просто превосходный пандус для инвалидов. Видно, дерево вообще никого не смущает».