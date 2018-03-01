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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... поставили диагноз наобум

Не пожелавшая представиться жительница г. Саки в шоке от местной медицины: «Пора и мне, наверное, пожаловаться. Девятого марта, в 22:10 приехала с ребенком в приемный покой (г. Саки). Сын жаловался на боль в ухе. Ждали минут тридцать врача. Приходит доктор и говорит: «Что случилось, почему приехали?» Я говорю, что ребенок жалуется на боль в ухе. На это я получила отличный ответ: «А я ничем помочь не могу! У нас нет лора в больнице, уже год как мы без лора! А вы что, не знали, что у нас нет лора?» Откуда я знаю, кто у них есть и кого нет. А дальше я просто слушала и не могла поверить, что такое может сказать врач (причем в возрасте, я так понимаю, опытный). Говорит: «Я могу вас положить и будем вас лечить!» В смысле «лечить»? От чего лечить? Я приехала, потому что ребенок жалуется на боль в ухе. Дальше просто шедевр: «От чего-нибудь будем лечить! Ну или езжайте в Евпаторию, в приемный покой. Скажите, что от меня, вас примут!» Ладно, это полбеды. Говорит: «Давайте я горло посмотрю, послушаю ребенка! У вас горло красное и бронхит острый», и я, конечно, в шоке от услышанного. Еду в Евпаторию. В 23:00 приезжаем туда, нас осматривает лор и говорит, что никакого бронхита нет, горло хорошее...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 374 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:51

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