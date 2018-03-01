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Говорят, что... переулок асфальтировать не хотят
Говорят, в Саках есть переулок, который местная администрация просто игнорирует, вместе с жалобами людей. Вот что сообщают граждане: «Это переулок Советский. В центре города Саки. Жители много раз просили местные власти заасфальтировать его. Не хотят. Ходить очень тяжело здоровым людям. А пожилым и маломобильным почти невозможно».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года
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