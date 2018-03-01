В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... переулок асфальтировать не хотят

Говорят, в Саках есть переулок, который местная администрация просто игнорирует, вместе с жалобами людей. Вот что сообщают граждане: «Это переулок Советский. В центре города Саки. Жители много раз просили местные власти заасфальтировать его. Не хотят. Ходить очень тяжело здоровым людям. А пожилым и маломобильным почти невозможно».