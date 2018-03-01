В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте объявилась «голубиная» банда Говорят, в Ялте, на улице Рузвельта, на головы прохожим падают окровавленные голуби. Людей, конечно, пугает этот факт сам по себе. К тому же испачканную кровью птиц одежду довольно трудно привести в порядок. Но еще более устрашающим людям кажется то, что непосредственно перед падением птицы раздается звук выстрела. «И это центр курортного города!» – негодуют очевидцы этого регулярно повторяющегося варварства. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года Еще статьи: Ялте хлеб не нужен Не активисты, а аферисты? Прописка в Ялте — накатанная схема Паспортный бардак в Ялте Говорят что... за просмотр красот теперь требуют плату