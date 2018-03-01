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РегионыРаздольное

В доле поневоле

Почему жильцы дома в Раздольном не могут оформить права на собственные квартиры?

Крым празднует очередную годовщину пребывания в составе России. Четыре года прошло, а многие жители полуострова всё ещё не могут оформить свои права на недвижимое имущество. Почему так затянулся процесс перерегистрации? Истории наших читателей показывают, что зачастую дело в бюрократических проволочках, временами доходящих до абсурда.

В связке

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой о помощи обратились жильцы дома № 22а по Евпаторийскому шоссе в Раздольном. Ещё в 90-е годы они выкупили шестнадцать квартир в этом здании. Балансодержатель выдал собственникам технические и кадастровые паспорта на недвижимость, но евпаторийское БТИ почему-то оформило сделку в качестве приобретения долей в многоквартирном доме, а не отдельных жилых площадей.

Вскоре после вступления республики в состав РФ жильцы подали документы для оформления квартир в собственность в российском правовом поле. Подготовили все необходимые документы, сдали их в Государственный комитет по госрегистрации и кадастру РК. Тем временем одна из пожилых собственниц скончалась. Наследники есть, но они пока не считают нужным вступать в законные права. В общем, один из долевиков отсутствует, и по этой причине Госкомрегистр отказался выдавать документы на собственность всем остальным.

«Без документов невозможны любые сделки с нашей недвижимостью вплоть до получения прописки. Не может быть задержки в выдаче по причине смерти одного из жильцов — причём тут остальные собственники? — недоумевает представитель долевиков Юрий Шуйский. — Всем должны выдать документы на жильё, за исключением квартиры с неопределённым собственником. Мы дважды обращались к президенту: всё пересылают на правительство республики, а потом в Раздольное. В итоге нам дают отписки: рассказывают, как поэтапно оформить документы. Но мы все эти этапы прошли и требования выполнили — всё готово. Просим провести по данному факту проверку, выдать жильцам оформленные документы на квартиры, не создавая проблем и не разводя бюрократию. Считаем, что такое отношение к гражданам недопустимо и носит издевательский характер».

Какой из домов Раздольного станет следующей «горячей точкой»?

Нам поможет только суд

После неоднократных обращений собственников во всевозможные инстанции им порекомендовали отстаивать свои интересы в суде: лишь его решение сможет, наконец, превратить долевиков поневоле в полноценных собственников квартир. И люди, конечно, так бы и поступили, если бы суд не требовал проведения необходимой для рассмотрения подобных дел экспертизы. Выяснилось, что на всё про всё собственникам придётся выложить около 150 тыс. руб. с каждой квартиры. Большинство из них — пенсионеры. Откуда у пожилых людей, живущих в отдалённом регионе полуострова, такие деньги?

Что же получается? Давным-давно люди заплатили немалые деньги, чтобы приватизировать жильё. И лишь одно неверное слово («доля» вместо «квартира») в договоре о купле-продаже сейчас делает получение документов на собственную квартиру практически невозможным. Абсурдность ситуации заставляет людей предполагать худшее и усматривать в происходящем наличие некой коррупционной составляющей.

«Мы не понимаем такой волокиты. Либо нас принуждают обращаться в суд, а там будет назначена экспертиза, и кто-то получит проценты с нашей за неё оплаты, либо ждут, когда собственники вымрут по очереди, и проблема решится сама собой, — говорит Юрий Шуйский. — Жильцы также предполагают, что сотрудник местного отделения Госкомрегистра просто ждёт от нас взятку».

Заведующий Раздольненским районным отделом Госкомрегистра Михаил Василевич, о котором идёт речь, в свою очередь уверяет, что никакой взятки он не ждёт, а лишь следует букве закона. Точнее, Гражданского кодекса РФ.

«В соответствии с договорами о купле-продаже собственники в своё время по каким-то странным причинам приобрели не квартиры, а доли дома. Сейчас, чтобы документально сделать эти доли квартирами, собственникам необходимо подготовить соответствующее соглашение об их разделе, — объясняет представитель Госкомрегистра. — Если же кто-то из долевиков не изъявил желания этого сделать, остальные имеют право отстаивать свои интересы в суде. Поймите, мы не можем прекратить долевую собственность, оставив кого-то за бортом. В ситуации, где по какой-то причине нет возможности привлечь всех, нам поможет только суд. Председатель Госкомрегистра и Прокуратура РК готовы посодействовать: подготовить исковое заявление, представлять интересы жильцов в суде».

По мнению Михаила Василевича, никакой ошибки в оформлении права собственности не было. В 90-е годы балансодержателями домов в районе были предприятия. Чтобы не содержать всё здание, они частенько сбывали с рук отдельные квартиры, оформляя сделки в качестве продажи долей. Сейчас с регистрацией прав на такое имущество проблемы возникают по всему Крыму, а не только в Раздольненском районе. В большинстве случаев проблема решается просто: собственники заключают соглашение о разделе долей и получают право распоряжаться своими квартирами. Но случаются и затруднительные ситуации, связанные, как правило, с отсутствием одного из долевиков.

Закон есть закон

Таким образом, получается, что у собственников квартир дома № 22а по Евпаторийскому шоссе в Раздольном есть лишь два выхода из сложившейся ситуации: изыскать средства на экспертизу для суда либо убедить нерадивого наследника умершей дольщицы вступить в право собственности и вместе с остальными жильцами принять участие в соглашении о разделе долей.

«Таков механизм: нужно либо согласие всех долевиков, либо спор о разделе долей рассматривается в суде. Третьего не дано, — объясняет Михаил Василевич. — Со своей стороны мы не можем заставить родственников умершей собственницы вступить в права наследования. А суд не может принимать решения или даже приступить к рассмотрению дела вне соблюдения процедуры. Поэтому без проведения экспертизы не обойтись».

Очевидно, мы в очередной раз столкнулись с бюрократическим парадоксом. С точки зрения закона чиновники во всём правы. А с точки зрения здравого смысла? Почему десятки собственников жилья должны страдать из-за невольного участия в долевой собственности? Соблюдение законов — дело святое. Жаль только, что зачастую они работают не для людей, а против них.

Елена ЮМАНОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 74 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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