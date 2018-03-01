Кто наполнит Кубок Гагарина?

Началось сражение за самый престижный приз отечественного хоккея

Победа хоккейной сборной России на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, вернувшая после, только вдумайтесь, двадцатишестилетнего перерыва олимпийское золото в нашу страну, придало российскому хоккею с шайбой новый импульс. Не случайно вот уже почти полмесяца наблюдается желание сотен мальчишек да и девчонок по всей России записаться в хоккейные секции. Ну а прославленные ныне заслуженные мастера спорта через несколько дней после возвращения на родину вернулись в свои клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые начали сражение за самый престижный приз отечественного хоккея — Кубок, носящий имя первого космонавта мира Юрия Гагарина.

Регулярный чемпионат КХЛ

Сейчас в нём участвует 27 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии, которые в двух конференциях — Западной и Восточной — проводят многокруговой регулярный чемпионат. Он базируется на территории России и разыгрывается в одиннадцатый раз. Трижды подряд лучшим в нём был московский ЦСКА (2015, 2016, 2017), по два раза — уфимский «Салават Юлаев» (2009, 2010) и санкт-петербургский СКА (2013, 2018) и по одному разу — омский «Авангард» (2011), челябинский «Трактор» (2012), московское «Динамо» (2014). Как известно, по восемь лучших команд из каждой конференции по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф, где клубы по системе «на вылет» оспаривают Кубок Гагарина и звание чемпиона Российской Федерации, вне зависимости от своей национальной принадлежности. Но пока ни одному из зарубежных клубов не удавалось совершить круг почёта с самым желанным призом в руках.

Однако обратите внимание и на тот факт, что в девяти прошедших в предыдущие сезоны розыгрышах Кубка Гагарина не побеждали такие признанные победители регулярных чемпионатов, как ЦСКА, «Авангард», «Трактор», зато вместе с «Салаватом Юлаевым» (2011), московским «Динамо» (2012, 2013), питерским СКА (2015, 2017) мы видим среди обладателей Кубка казанский «АК Барс» (2009, 2010) и магнитогорский «Металлург» (2014, 2016).

И вот в канун открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане завершился регулярный чемпионат КХЛ, в котором три первых места заняли питерский СКА — 134, московский ЦСКА — 124, финский «Йокерит» из Хельсинки — 103 очка, вся тройка клубов, игравшая в Западной конференции, а в Восточной сильнейшим стал казанский «АК Барс» — 100 очков. Все эти команды провели по 56 матчей.

Вместе со СКА, ЦСКА, «Йокеритом» в плей-офф на западе попали ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь», «Сочи», московский «Спартак», а компанию казанцам на востоке составили екатеринбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», нижнекамский «Нефтехимик». Во всяком случае специалисты утверждали, что в матчах до четырёх побед в четвертьфиналах на востоке борьба предстоит намного упорнее, чем на западе, где лидеры значительно сильнее, чем второй «квартет».

Кто сыграет в полуфиналах?

Отдадим должное специалистам любимой в народе игры, они оказались правы. Во всяком случае, в трёх четвертьфинальных парах на западе оказалось достаточным провести четыре поединка из семи запланированных, чтобы армейцы из Санкт-Петербурга оказались сильней «Северстали» (4:3, 7:4, 2:1, 2:0), а их московские одноклубники — своих земляков из «Спартака» (6:0, 1:0, 3:1, 1:0). Также понадобилось четыре поединка, но они прошли в упорнейшей борьбе, чтобы «железнодорожники» из Ярославля переиграли нижегородских «автомобилистов» (2:1, 2:1, 3:2, 3:2). А вот финны из «Йокерита» у себя в Хельсинки без особого пиетета отнеслись к парням из Сочи и потерпели поражение в стартовом матче. Но затем серьёзно взялись за дело и одержали четыре победы подряд (2:3, 7:2,7:2, 3:2, 2:1). Теперь в полуфинале этой конференции встречаются СКА с «Локомотивом» и ЦСКА с «Йокеритом».

В свою очередь на востоке не было зафиксировано ни одной сухой победы. «Трактору» понадобилось пять поединков, чтобы одолеть «Нефтехимик» (4:3, 4:1, 3:2, 2:3, 4:3), столько же игр провёл и «АК Барс», чтобы взять верх над «Амуром» (3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1). А вот уже «Металлургу» потребовалось шесть поединков, чтобы одолеть «Автомобилист» (3:2, 1:2, 3:1, 1:2, 4:1, 3:1). Когда готовился этот материал для печати, ещё только «Салавату Юлаеву» с «Авангардом» предстояло провести решающий седьмой матч (6:4, 2:7, 3:5, 4:2, 2:1, 2:3), чтобы определить, кто из них станет полуфиналистом своего турнира.

События в НХЛ

Итак, пока в России проходят уже матчи плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина, за океаном, в США и Канаде, подходит к финишу регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который тоже в двух конференциях должен определить из 31 участника чемпионата 16 клубов. Им предстоит разыграть в плей-офф популярный Кубок Стэнли. Но нас прежде всего волнуют те клубы, которые уже не попадают в борьбу за главный приз заокеанского хоккея. Ведь если в них выступают российские хоккеисты, так же, как и в тех клубах, которые вылетят из борьбы в четвертьфиналах, то они могут подойти в состав сборной России. Ей в начале мая предстоит принять участие в 82-м чемпионате мира по хоккею, впервые стартующем на ледовых аренах Копенгагена и Хернинга, в Дании.

Почему волнуют, а потому что, в отличие от Олимпиады, на чемпионате мира выступят сборные Канады, США, действующего чемпиона мира Швеции, Финляндии, Чехии, той же Германии, в которых будут играть профессионалы из НХЛ и, конечно же, россиянам тоже требуется усиление. Ведь в Пхёнчхане российская команда была не столь мощная и техничная, кстати, во всех линиях, как бы нам того хотелось. Но о наших возможных кандидатах, играющих сейчас в заокеанских клубах, мы поговорим в «КТ» в конце марта или в начале апреля.

А пока познакомьтесь с теми клубами, претендентами на участие в плей-офф Кубка Стэнли, которым остаётся ещё провести в регулярном чемпионате по одной-две игры. Интересно отметить, что в каждой из конференций уже определились по шесть клубов, твёрдо забронировавших за собой места в четвертьфинале плей-офф. На западе это «Нэшвилл» — 98, новичок НХЛ «Вегас» — 93, «Виннипег» — 91, «Миннесота» — 85, «Даллас» — 82, «Сан-Хосе» — 81, а на востоке — «Тампа-Бэй» — 100, «Бостон» — 94, «Торонто» — 87, «Питтсбург» — 84, «Вашингтон» — 83, «Филадельфия» — 81 очко. Имеют шанс вклиниться в число соискателей оставшихся двух вакансий на западе «Колорадо» — 80, «Анахайм» — 80, «Лос-Анджелес» — 79, «Сент-Луис» — 77, а на востоке: «Нью-Джерси» — 78, «Коламбус» — 77, «Флорида» — 75 очков. Как видите, полного списка соискателей Кубка Стэнли — 2017/2018 ждать остаётся недолго.