Давление продолжается

Международный паралимпийский комитет ещё жёстче поступил с нашими спортсменами

Новый виток психической атаки на российский спорт, теперь уже зимний, развернулся перед зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане-2018. Об этом мы неоднократно рассказывали прежде. Но если олимпийцы ещё имели какую-то российскую «окраску», то наши паралимпийцы были лишены даже малейшего упоминания, что они россияне, выступая как «нейтральные спортсмены»...

Спорт — вне политики!

Этими словами на протяжении многих лет любили жонглировать зарубежные политики и их верные союзники из Международного олимпийского комитета, которые, как говорится, создали на свою голову Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Именно оно и втянуло МОК в давление на российский спорт после скандальных комиссий, возглавляемых канадскими противниками всего российского — двумя Ричардами — Паундом и Маклареном. После доклада первого по применению допинга в нашей стране легкоатлетами, построенном на свидетельствах дипломированного «жулика от химии» Григория Родченкова, подсадившего на допинговую иглу ряд российских бегунов, прыгунов и метателей (это частично соответствовало действительности), Всероссийская федерация лёгкой атлетики вот уже три года не является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Причём так и не ясно, когда она будет восстановлена в своих правах.

Ещё дальше пошёл в своих докладах протеже Паунда, Макларен, который обвинил Россию в тотальном поощрении принятия допинга со стороны государства. И хотя последующая комиссия МОК, под руководством Шмида, не подтвердила этот факт, всё равно на российскую команду олимпийцев в Рио-де-Жанейро обрушилась лавина запретов, сокративших её состав почти на треть, что отбросило россиян на четвёртое место в общекомандном зачёте. Ну а наших паралимпийцев вообще не пустили на старты Игр в Бразилии.

Новый виток психической атаки на российский, теперь уже зимний, спорт развернулся перед зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане-2018. Причём дело дошло до того, что Олимпийский комитет России временно был исключён из «олимпийской семьи» якобы за допинговые «шалости» россиян во время зимней Олимпиады в Сочи-2014, в блестящем стиле в общекомандном зачёте выигранной нашими парнями и девушками. Используя, опять-таки, данные того же Родченкова, ныне окопавшегося в США, комиссия МОК под руководством «нейтрального» швейцарца Освальда, лишив ряд российских чемпионов и призёров Сочи-2014 завоёванных наград, отодвинула сборную России с первого общекомандного места на пятое, попутно пожизненно лишив почти тридцать наших атлетов и их наставников права принимать участие в Олимпийских играх в любом качестве. Но Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне с подавляющего большинства «обманщиков мирового спортивного движения» снял обвинения, вернул им награды, в результате чего сборная России вновь была провозглашена сильнейшей командой по итогам стартов в Сочи.

Но такое решение суда моковцев, взявших на себя право приглашать или не приглашать наших олимпийцев в Пхёнчхан, явно не устраивало. И они, без всяких на то оснований, не допустили к стартам семьдесят наших ведущих атлетов, а 168, как они посчитали, «чистых» спортсменов лишили на Играх российского флага и гимна, обозвав их «олимпийскими атлетами из России» и предложив выступать в Южной Корее под олимпийским стягом. Правда пообещав, что если наши мастера не нарушат во время Игр семнадцать придуманных ими пунктов поведения, то после окончания стартов в Пхёнчхане они вернут их со всеми правами в свои ряды. Разумеется, тринадцатое место в общекомандном зачёте, занятое нашими олимпийцами, не отражает их истинную силу. Но, увы, только две золотые награды, при достаточном количестве завоёванного серебра и бронзы, не позволили «людям в серой форме», как называли наших атлетов, составить должную конкуренцию норвежцам, немцам, канадцам, американцам, голландцам, которые задавали тон на Играх.

Однако это были, как говорится, цветочки. Ведь Международный паралимпийский комитет ещё жёстче поступил с нашими спортсменами-инвалидами, допустив к стартам в Пхёнчхане лишь тридцать слабовидящих, «сидящих» и «стоящих» наших спортсменов из различных нозологий. И опять, вновь без всяких, кроме явно надуманных, причин не были допущены к участию в состязаниях наши мужчины — биатлонисты, лыжники, хоккеисты, которые на протяжении многих лет остаются сильнейшими в мире среди паралимпийцев. Более того, если олимпийцы ещё имели какую-то российскую «окраску», то инвалиды были лишены даже малейшего упоминания, что они россияне, выступая под названием «нейтральные спортсмены»...

«За того парня!»

Наши читатели старшего возраста не забыли призыв, бывший популярным в стране, «За того парня!», который предполагал, что каждый будет трудиться с двойной энергией за тех парней, не вернувшихся с фронтовых полей. И вот теперь в Пхёнчхане, когда готовился этот материал к печати, а Игры миновали пять дней упорной борьбы, россияне, лишившись с десяток медалей из-за отсутствия биатлонистов и лыжников, весь груз по добыче благородного металла взвалили на плечи наших девушек, выступающих в этих дисциплинах. В их активе уже 14 наград из 17, добытых на лыжных и биатлонных трассах. Паралимпийскими чемпионками — 2018 стали Екатерина Румянцева, Анна Миленина, Михалина Лысова, а призёрами — Марина Зайнуллина и Ирина Гуляева. Причём, если новичок Игр Катя Румянцева только в Пхёнчхане уже стала трёхкратной чемпионкой, то опытные Анна Миленина и Михалина Лысова, засветившиеся ещё в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014, выиграв пока по одному золоту южнокорейской пробы, стали соответственно шестикратной и пятикратной паралимпийскими чемпионками, к тому же собрав немалый урожай из серебряных и бронзовых наград.

Несмотря на то что организаторы состязаний горнолыжников поставили в крайне сложное положение наших мастеров сильного и прекрасного пола, по сути, лишив их возможности заранее опробовать трассы спуска, специально не привлекая российских тренеров к прокладыванию трасс в слаломе, гигантском слаломе, альпийской комбинации, думая, что этим выбьют их из победной колеи, наши опытные парни, прошедшие отличную школу сочинской паралимпиады, Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов, в отличие от девушек-дебютанток, смогли расшифровать все секреты трасс в альпийской комбинации. Алексей стал паралимпийским чемпионом, а Валерий — бронзовым призёром. Затем Бугаев прописался «серебряным» и в гигантском слаломе.

Усечённой до предела сборной России приходится бороться с полнокровными сборными США, Украины, Словакии, Франции, Германии за общекомандную победу. Кстати, безголовые руководители нынешнего украинского спорта недавно сообщили, что будут бойкотировать любые международные состязания на территории России. Вне всякого сомнения, в отличие от украинских мастеров, мы это переживем безболезненно. Как нет сомнений и в том, что до 18 марта (в этот день XII зимние Паралимпийские игры финишируют) борьба в Пхёнчхане будет продолжаться с удвоенной энергией. О её окончательных итогах мы расскажем читателям газеты «Крымский ТелеграфЪ» уже в следующем номере нашего еженедельника.