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Добротворцы

Подземный переход на ул. Толстого от «Добра мира»

«Крымский ТелеграфЪ» знакомит читателей с самыми успешными благотворительными проектами в Крыму

Сегодня многие общественные деятели рассматривают волонтерство как один из значимых способов решения многих социальных проблем. И сейчас на полуострове насчитывается более 3500 социально ориентированных некоммерческих организаций. 50 лучших из них приняли участие в первой в Крыму выставке некоммерческих организаций. Она прошла 6 марта в Симферополе и была приурочена к открытию Года волонтерства в России. Мы расскажем вам о самых ярких проектах.

Добро мира — Волонтеры Крыма

Чуть ли не каждый крымчанин знает об этой прекрасной команде волонтеров, которая уже много лет преображает полуостров и вдохновляет своими новыми проектами. Это крупнейшая благотворительная организация, которая насчитывает более 250 добровольцев по всему Крыму. На их счету сотни волонтерских мероприятий. Если даже кто-то не знает их, то, по крайней мере, слышал или видел те изменения, которые произошли, в частности, в Симферополе.

Креативный проект «Арт Переход» реализовал сразу несколько целей. Во-первых, уже четыре подземных перехода, расположенных вдоль набережной Салгира, из мрачных грязных мест превратились в эстетически привлекательные объекты стрит-арта. Команда художников не только разрисовала стены перехода красивыми изображениями, но и вложила в них элемент воспитания, пропагандируя важность чтения классиков русской литературы (изображение Льва Толстого), гордость отечественной космонавтикой (портрет Юрия Гагарина), ценность донорства (информация о нехватке донорской крови) и знание краснокнижных птиц и подводных обитателей. К тому же в этом проекте мог поучаствовать каждый.

Долгосрочный проект «Преображая Город» включает в себя не только регулярные субботники по уборке мусора, но и восстановление детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, установка городских лавочек и мусорных баков, а также уличные библиотеки и даже парковое пианино. Ребята своими силами раскрасили стены реабилитационного центра в пгт Гвардейское, организовали «Дом для вещей», куда желающие могут приносить вещи, книги и игрушки для нуждающихся.

Творческим и уникальным проектом организации стал «Причал добра», который собирает всех желающих на концерты, мастер-классы, перформансы и дискуссии по различным направлениям. А также проект «Парк кино», где под открытым небом проходят бесплатные кинопоказы мультипликационных и художественных фильмов.

«Колыбель милосердия» в деле

Крымская организация социальной адаптации инвалидов «СКИФ»

В 2015 году в Крыму впервые прошел конкурс красоты для девушек в инвалидных колясках «Красота без границ». Привыкшие оставаться в тени, на этот раз участницы заявили о себе как об активных, творческих, талантливых, а главное — привлекательных женщинах, несмотря на их инвалидность. По словам главного организатора Ирины Лиханской, подобные конкурсы позволяют инвалидам-колясочникам доказать себе и окружающим, что они готовы проявлять себя в общественной жизни наравне с другими.

Благотворительный фонд «Наследие Крыма»

Любопытный экологический проект презентовали на ярмарке представители фонда «Наследие Крыма» совместно с ростовской организацией «Порядок». В рамках проекта граждане России, проживающие в других регионах, имеют уникальную возможность сочетать волонтерскую деятельность с отдыхом и экскурсиями. Волонтеры приглашаются на работы по благоустройству и санитарному содержанию территорий южнобережных городов и населенных пунктов, для приведения туристских маршрутов в порядок. При этом добровольцы проживают в санатории и участвуют в экскурсиях по достопримечательностям Крыма. Как говорится, приятное с полезным. В нынешнем году организаторы планируют привлечь до 300 волонтеров для наведения порядка в Алуште и до 300 волонтеров — в Крымском природном заповеднике, а также внедрить раздельную утилизацию собранного мусора.

Волонтеры Победы

Уникальность деятельности этой организации заключается в том, что она включает в себя преимущественно школьников и студентов и направлена на круглогодичную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Многие из ребят стали волонтерами, слушая рассказы о подвигах своих прапрадедов и желая быть соучастниками событий в жизни тех, кто еще остался в живых. Добровольцы оказывают регулярно бытовую и эмоциональную помощь ветеранам и детям войны, благоустраивают памятные места, сопровождают парады Победы и организуют волонтерские центры в вузах.

Акция благотворительного фонда «Дети Крыма»

Благотворительный фонд «Детям Крыма»

Всего два года данная организация осуществляет свою деятельность в Крыму, но уже успела немало. Девиз «Надо что-то делать» они успешно реализуют. Реальные практичные вещи, которые могут помочь детям-инвалидам уже сегодня, — это предоставление лежачим детям противопролежневых матрасов, обустройство игровых площадок для детских домов, инвалидные коляски, реабилитационное оборудование, а также творческие занятия и мастер-классы для детей-инвалидов.

Организация социальной защиты и культурного развития многодетных семей «Большая семья Крыма»

Организация с многолетней историей реализует различные проекты для помощи многодетным семьям, среди которых есть и необычный: «Собери урожай — пополни бюджет семьи». Волонтеры заключают договоры с предприятиями для выездных рейдов по сбору овощей и фруктов. За работу семьи могут получать помощь в виде части собранного урожая.

Еще одним интересным проектом является «Колыбель милосердия» — оказание всесторонней помощи медицинскому персоналу по присмотру и уходу за детьми-отказниками, находящимися в больницах Крыма. Волонтеры верят, что создание комфортных условий для ребенка в сложившейся ситуации — это залог успешной реабилитации и скорейшего выздоровления. Ведь все дети, независимо от состояния здоровья, нуждаются в эмоциональной поддержке, заботливом прикосновении, просто присутствии неравнодушного взрослого рядом.

Как мы видим, добровольчество становится фундаментом гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. Волонтерство — это не просто поступки, это общечеловеческая ценность, показатель социального здоровья общества. И у нас в Крыму оно имеет большой потенциал.

Анна ВЕТВИЦКАЯ
Фото А. Ветвицкая
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 218 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:50

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