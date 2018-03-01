С неба на землю

Из-за Перекопа продолжают пристально следить за Крымом

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на редких птиц, оштрафованные авиакомпании, ограждаемые автостанции и телефонные номера.

Фламинго в прибое

Еще в начале марта в Феодосию прилетел розовый фламинго — редкая птица, внесенная в Красную книгу. Фламинго поселился на побережье, недалеко от пансионата «Украина», и этот факт стал поводом для трудно объясняемой, но безудержной радости журналистов за Перекопом. И эта, казалось бы, совершенно нейтральная информация подается в контексте того, «как всё ужасно в Крыму». Впрочем, по словам местных жителей, птица ведет себя беспокойно, кричит и никого близко не подпускает. Также сообщается, что глава феодосийской администрации Сергей Фомич пообещал взять ситуацию под свой контроль. В последний раз трех фламинго, прилетавших на зимовку, в Феодосии видели в 2012 году в районе озера Аджиголь. Всего за последние 15 лет редких птиц в этих местах замечали не более пяти раз.

Ищут где поживиться

Как сообщают украинские издания, государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые летали в Крым. Такие санкции наложены на основании решения так называемого Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас речь идет о нескольких тысячах штрафов. Госавиаслужба намерена обратиться сначала в украинские суды, а далее — в международные для взыскания этих средств. Среди якобы нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании: Аэрофлот — российские авиалинии, авиакомпания «Уральские авиалинии», Саратовские авиалинии, авиакомпания «ЮТэйр», авиакомпания «Россия», «Нордавиа — региональные авиалинии», «Глобус», «Ред вингс», авиакомпания «Вим Авиа», авиационная компания «Ямал» и другие.

Наши номера признали

Эта новость непопулярна на Украине. Новость о том, что в ООН признали российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя. Этот факт дает основание для системного развития связи в регионе, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. «Такое решение приняло специализированное подразделение ООН — Международный союз электросвязи. По мнению российских чиновников, это решение говорит о том, что Крым и Севастополь признаны территорией связной части РФ», — пишет издание. «Разговоры на тему инфраструктурной принадлежности ушли в прошлое, так как различий в организации частот, интернета и нумерации телефонных кодов больше не существует. Это подтверждает упомянутое решение подразделения ООН», — указано в статье. Кроме того, Крым надежно связан с материковой частью России подводными кабелями.

Шиворот-навыворот

А вот хороший пример того, как переворачивается информация. И появляются в сопредельном государстве бредовые заголовки СМИ о том, что «автостанции на полуострове сделают подобными тюрьмам». Речь о том, что вокруг автостанций и автовокзалов поставят бесфундаментные металлические ограждения, ворота и калитки. Ограждения начнут устанавливать в апреле. Так автовокзалы Крыма оградят для обеспечения антитеррористической безопасности, также на автостанциях появятся группы быстрого реагирования, которые будут дополнительно контролировать пассажиров. После установки ограждения на территории автостанций введут пропускной режим. Это означает, что на территорию автостанции смогут въезжать только транспортные средства, которые перевозят пассажиров и имеют на то все законные основания. К перрону на автовокзалах будут допускать только пассажиров с билетами. К остальным объектам проход будет свободным.