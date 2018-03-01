Екатерина Алтабаева: «По границам с Крымом нужно садиться и договариваться»

Председатель Законодательного собрания Севастополя рассказала о проблемах и успехах города-героя

Почему годами длятся споры с Правительством города? Как удалось защитить Ласпи и почему этот проект должен продолжиться? Что будет с Севморзаводом и тоннелем через бухту? На что чаще всего жалуются севастопольцы? Об этом и многом другом «Крымский ТелеграфЪ» пообщался с главой законодательной власти Севастополя.

Не конфликт

— Отношения законодательной и исполнительной власти в Севастополе искрят давно. Годами, я бы сказал. Например, когда мы с вами общались в прошлый раз, еще в 2016 году, депутаты Законодательного собрания жарко дискутировали с чиновниками правительства, во главе которого стоял Сергей Меняйло. Теперь в городе правительство во главе с Дмитрием Овсянниковым, но противостояние продолжается... Кстати, прежде вы настойчиво утверждали, что слово «конфликт» к ситуации неприменимо...

— И снова я скажу, что слово «конфликт» здесь не подходит, хотя, да, у нас всё не просто в отношениях между законодательной и исполнительной ветвями власти. Понимаете, что тогда, что сейчас — у нас с руководителями исполнительной власти нет принципиальных разногласий с точки зрения того, что является целью нашего движения, но могут быть разные точки зрения по поводу подходов к решению тех или иных проблем. Методика решения проблемы может быть разная. Вот и возникают споры по тем или иным позициям. Например, при принятии бюджета. Или в вопросе о финансировании Контрольно-счетной палаты, которая является инструментом внешнего независимого финансового контроля и которая должна иметь возможность выявлять, правильно ли расходовались средства, нет ли злоупотреблений, перерасходования средств, рачительно ли они расходовались. А у нас финансирование Контрольно-счетной палаты сократилось на 30%...

— И таким образом правительство хочет ее контролировать?

— Ну это же понятная вещь. Хочется, чтобы меньше проверяли, чтобы ты был более независим...

— Москва на это как-то реагирует?..

— Конечно. И Счетная палата РФ держит этот вопрос под контролем, и мы обращались к заместителю председателя Правительства РФ Козаку, который дал поручение разобраться с этим вопросом.

— А среди депутатов по-прежнему актуально деление на так называемые группы влияния, как это было года два назад?

— Ну тут что греха таить? Каждый, кто наблюдает хоть чуть-чуть работу Заксобрания, понимает, что есть депутаты... которые придерживаются разных точек зрения. В этом смысле никак позиции не поменялись. Скажем, можно было бы расценить выступление ряда депутатов по поводу создания особо охраняемой природной территории (ландшафтный заказник у Ласпи. — Ред.) — как фронду, но это же не фронда! Это совершенно нормальная работа, которую вел губернатор, который видел свой способ и свои временные рамки решения этого вопроса. У депутатов — несколько иные точки зрения и свои временные рамки. Ведь нужно учесть, что у нас было соответствующее поручение президента РФ, который, в своё время, нас услышал и мы достаточно активно занимались решением данного вопроса. Важно понимать, что занимались мы им ещё и потому, что мы — севастопольцы. Делали это ради своего города, наших детей и внуков.

Спорные территории, проекты и имущество

— Задачи уровня, как создание ООПТ в Ласпи, какие ещё реализуются или есть в проектах?

— У нас есть проекты и о каждом — большой отдельный разговор нужен. Давайте на примере создания заказника в Ласпи, раз уж разговор об этом зашёл. Там, на небольшом расстоянии, находятся и мыс Сарыч, и мыс Айя, поэтому, конечно, логично бороться, чтобы весь этот регион — где тот же можжевеловый лес, уникальная природа, удивительный ландшафт! — чтобы это стало одной общей территорией, чтобы это был национальный, может быть, даже заповедник. И это большая задача, её нужно решать и над этим работать. Ведь есть очень много людей, которые хотели бы иметь там свою собственность. Хотели бы построить не рекреационные объекты, а свои личные жилые дома. реализация задачи по сохранению нашего природного богатства осложняется тем, что уже существуют различные документы на право владения земельными участками, выданные в украинские времена и в нарушение, даже тогда действующих законов.

— Ещё один непростой вопрос, насколько я знаю, — определение границ города Севастополя с Республикой Крым...

— Границы с Крымом у нас еще не определены. Там многочисленные спорные вопросы, это правда. К примеру, земли, которые находятся на границе с Большой Ялтой, Байдарская долина и её приграничные территории... Природное богатство не может не интересовать оба субъекта. Здесь нужно просто садиться и договариваться. Потому, что граница регионов в разное время формировалась по-разному. И есть спорные территории.

— А что со строительством подводного тоннеля через Севастопольскую бухту? Какое-то время назад эта тема зазвучала даже на самом верху...

— Действительно, на одном из заседаний у Владимира Путина прозвучала идея о том, что нужно подумать о разработке этого проекта. Конечно, когда мы говорим о сообщении Южной и Северной сторон Севастополя, которое осуществляют лишь пассажирские катера, мы подразумеваем множество сложностей. И с точки зрения чисто социальной: в непогоду нам людей перевезти на другую сторону — целая проблема. И с точки зрения социально-экономического развития. Потому что, если там начнут строить производственные объекты, в том числе районообразующие, как у нас там был в свое время завод «Парус», нужно, чтобы была доступность всех частей Севастополя и можно было в любую погоду и при любых условиях вывозить грузы и перевозить людей с одного берега на другой. Но... Финансово этот проект пока никак не обеспечен. И скажем так: я знаю, что от этого проекта ещё не отказались. Да, это красивый проект, но пока он виртуального характера.

— Что происходит с Севморзаводом? Много говорилось о намерениях возродить его полноценно, но время идёт, разговоры продолжаются...

— Нет, нет! Есть совершенно конкретные дела по этому объекту. Недавно Севморзавод передан в федеральную собственность. Есть соответствующее распоряжение Правительства РФ (№ 127-р от 31. 01 2018. — Ред.), но это не быстрый процесс и, скорее всего, займет большую часть 2018 года. И неизвестно пока, какой будет хозяйствующий субъект — будет это судостроительная организация и её представитель «Звёздочка», или федеральное учреждение, которое будет подчиняться Минпрому или Минторгтрансу. Там и о развитии поговорить можно будет. А сейчас, если вкратце, там работает 600 рабочих, загрузка неполная, их очень часто даже отправляют в командировки куда-то, чтобы эти высокопрофессиональные рабочие руки сохранились. Есть заказ на плавкран из Санкт-Петербурга, но он пока на подготовительной стадии.

— А с бывшим собственником что решили? Ведь там есть имущество Порошенко...

— Бывший собственник пока в суды не обращался.

Каждую неделю

— Конечно, хочется поговорить и о работе в вашем округе.

— Я каждую неделю бываю у себя на округе, и это для меня очень важно. И, конечно, встречаюсь с севастопольцами. Ты этим людям смотришь в глаза, они от тебя ждут и хотят, чтобы там были отремонтированы дороги и поставлены детские, спортивные площадки, фонари... Ну нельзя этого не делать! Мой родной Гагаринский район, город любимый, родной... Понятно, что всё быстро не делается, нужно донести проблемы до соответствующих органов в правительстве, нужно с ними каким-то образом договориться, проследить, чтобы в бюджете были деньги. Всего у депутатов Заксобрания за прошлый год побывало на приемах около трёх тысяч человек. Большая часть — это устные обращения, но, тем не менее, отрабатываются все. Мы не можем сказать, что всё заканчивается тут же и успехом, иногда ты одно и то же дело ведешь в течение нескольких лет. А что касается обращений на моём округе, за прошлый год был 21 приём граждан, обратилось 136 человек.

— Какова тематика обращений?

— Пенсии, социальная защита, обеспечение лекарствами льготников, жалобы на качество работы медучреждений и на транспорт, просьбы о предоставлении жилья, проблемы земельных участков, вопросы размещения торговых объектов, вопросы ЖКХ... Так что работы хватает. И много делается, я вас уверяю. Здесь можно назвать и благоустройство сквера им. Василия Блюхера, и завершение первого этапа реконструкции и благоустройства «Динопарка», и обустройство остановочных комплексов в районе Казачьей бухты, на улицах Б. Михайлова, Правды, в Пятом микрорайоне. Наружное освещение восстановлено на улицах Корчагина, Шевченко, троллейбусный маршрут № 8 восстановили. В десяти многоквартирных домах внутридомовые инженерные системы восстановили, капремонт внутридворовых дорог на девяти территориях сделан, 61 подъезд отремонтировали. Плюс починили десятки кровель, десятки детских игровых площадок появились, спортивные площадки новые. Убеждена, что уже через несколько лет городская среда серьёзно изменится в лучшую сторону.