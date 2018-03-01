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Немцы в Крыму обрусели

Виктор Гацке

Разговоры о главном с потомками депортированных

Немцев высылали с полуострова самыми первыми. Начиная с августа 1941 года их отправляли на спецпоселения в Сибирь и Казахстан. В общей сложности насильственному переселению подверглось более 60 тысяч немцев. Сейчас в Крыму проживает примерно 2500 этнических немцев. Еще тысяча семей подала обращение с просьбой вернуться на полуостров. На историческую родину могут возвратиться десять тысяч крымских немцев. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» пообщался с теми, кто вернулся в Крым из депортации в начале девяностых.

«Права на ошибку не было»

Виктор Гацке переехал в Крым в 1993 году, практически сразу, как только был разрешен въезд на полуостров ранее депортированным с его территории гражданам. Такая возможность появилась только после распада Советского Союза. До этого семья Гацке проживала в Казахстане.

— Отец отказывался возвращаться в Германию, он хотел вернуться в Крым, — говорит Виктор. — К сожалению, сделать этого не успел. Мне же он сказал: «Езжай, люди тебе помогут». Приехав в Крым, я выполнил данное ему обещание. Можно сказать, завещание.

Отец Виктора, Вильгельм Гацке, в 1934 году окончил педагогический техникум в Феодосии. Получил назначение в школу Красногвардейского района. Окончил Одесский университет, где его оставили на кафедре. Но с началом репрессий 1937–1938 годов Вильгельма отправили в Пермь. В 1947 году он получил предписание переехать в Казахстан.

— Отец очень любил Крым. Здесь оставались его друзья, — рассказывает Виктор. — Практически раз в два года приезжал сюда. В одну из таких поездок взял и меня с собой. Мне тогда было семь лет, но я до сих пор все отчетливо помню. Что интересно, посещать полуостров мы, немцы, могли, но права прописаться не имели.

Поначалу Виктор Гацке приехал в Крым один. Обустроившись на месте, в следующем, 1994 году он перевез на полуостров свою семью.

— Я все бросил и приехал на голое место, — вспоминает он. — Права на ошибку не было. В то время я спал и на креслах, и на раскладушках, и в общежитиях. Ходил по кабинетам. Встречался с другими немцами. Многие из них быстро теряли надежду: они бросали Крым и уезжали в Германию. Я же старался не опускать руки. Помню, кто-то мне сказал: «Держи руку на пульсе, иначе пролетишь». Так и делал. В конце концов отец оказался прав, люди мне помогли.

Совершенно случайно Гацке встретил в Симферополе дальнего родственника. Тот нашел ему подходящую работу и привел на собеседование. Несколько позже Виктор получил квартиру, так называемую малосемейку.

— Все потому, что не давал никому покоя, — смеется Гацке. — Было много препятствий, но настойчивость победила. Мне досталась крохотная квартирка, в которой вместе со мной поселились мама, жена и трое детей.

В Германии живут другие родственники семьи Гацке — братья, сестры и племянники Виктора. Все, по его словам, отрицательно относятся к позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и полностью поддерживают присоединение Крыма к России. Часто приезжают в гости.

Культура этнических немцев в Крыму, уверен Гацке, будет возрождаться. По его словам, в ближайшее время будут восстановлены архитектурные памятники, церкви и немецкий поселок.

— Культурных элементов на полуострове очень много, — подчеркивает Виктор. — До войны немцы были третьим по численности народом в Крыму. Поэтому восстанавливать найдется что. К примеру, село Кольчугино являлось исключительно немецкой деревней.

В самой семье Гацке русские и немецкие традиции тесно переплелись между собой. Жена у Виктора русская. Справляются как христианские праздники, так и католические — два Рождества, две Пасхи и прочее. Блюда, которые готовятся в семье, также объединяют разные культуры и ближе, скорее, к европейской кухне.

— Подобная ситуация сложилась в большинстве немецких семей, — говорит Гацке. — Разные традиции органично вписались в быт жителей полуострова. И они поддерживаются, но не выпячиваются напоказ.

«До 17 лет не понимал...»

Алексей Нусбаум сейчас является заместителем председателя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия немцев Крыма», а также президентом объединенной Крымской хоккейной лиги. Ранее он возглавлял редакцию «Содружество» на телеканале «Крым», где работал над созданием телепрограмм о культурном и историческом наследии депортированных народов, в том числе и немцев. Затерявшиеся в истории свои немецкие корни побудили его искать и другие следы немцев в Крыму.

— Насколько мне удалось выяснить, мои корни по линии и отца, и матери все в Крыму, — начал рассказывать Алексей Константинович. — Мой дед, Михаил Климентьевич Нусбаум, в 1941 году был вывезен из Крыма в Казахстан со всеми остальными немцами и погиб в 1944 году в депортации, во время одного из переездов. Его тело едва присыпали возле железнодорожного полотна, у берега реки. Отец рассказывал, что пытался найти место захоронения, но это «кладбище» смывалось по весне, после разлива реки. Бабушка была украинкой, она подключила родственные связи и чудом смогла вернуться в Крым вместе со своими тремя детьми в конце 1945 года. Мы не нашли каких-то свидетельств об их пребывании в депортации, видимо, все документы были подчищены.

В Крым они вернулись в полуразрушенные дома: жили в коммунальной квартире в самом центре Севастополя. Отец был военнослужащим, мичманом на Черноморском и Балтийском флотах, поэтому судьба бросала семью Нусбаум по разным местам: в Польшу, Прибалтику, а потом Алексей вернулся в Крым.

— Еще в детстве я чувствовал, что вся эта принадлежность к немецкому народу как-то затиралась, — говорит собеседник. — Я чуть ли не до 17 лет не понимал, почему у меня фамилия не как у всех. Но пока жили в Прибалтике, где был эстонский язык и прочее, наша фамилия не особо имела значение. Хотя в свое время натерпелся из-за фамилии и своей «немецкости». Например, в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище я поступил только с третьего раза, при этом отслужив срочную службу полтора года на флоте. Мне сказали: «Была бы другая фамилия, с первого раза поступил бы». Да и позже давали понять, что с немецкой фамилией выше капитана второго ранга никогда не буду. В школе тоже случаи разные бывали. Как-то подарил мне отец пилотку черную с белыми полосками. Так меня фашистом обзывали не раз — приходилось драться. Но чтобы это меня сильно задевало, не помню, каким-то инородцем никогда себя не считал.

После одиннадцати лет службы Алексей уволился, несмотря на перспективы заняться научной деятельностью в летно-испытательном центре под Феодосией.

Придя из мира моря, где он знал все, в мир, который изменился кардинальным образом, он постепенно стал искать свое место. Во времена перестройки поменял массу профессий, начиная от инженера-механика и заканчивая руководителем швейного и винодельческого предприятий. Позже попал на государственное телевидение, где возглавил немецкую программу.

— Сейчас от немцев в Крыму осталось не так мало. Самое яркое — это кирхи, сохранившиеся в Судаке, Керчи, Ленинском и Красногвардейском районах. Есть также интересные места в Крыму, связанные с историей немцев. Например, в Кольчугино осталась площадь, где рядом стоят две церкви — католическая и лютеранская. Это единственное место в Европе, где две противоборствующие церкви построены на расстоянии пятидесяти метров одна от другой. Все село так пополам и делилось, а кладбище одно было. Другие немецкие кладбища сейчас заброшены.

Алексей Нусбаум считает, что немцы оставили яркий след в истории России и внесли свой вклад в ее развитие. Например, немцы героически проявили себя в первую и вторую Крымскую войну, также запомнились полуострову через прославленную династию врачей Арендт, через семьи Шлее, Шнайдер, Кесслер, Юнге, отдавшие свои силы, талант и знания обустройству современного Симферополя.

По его словам, в Крым немцев приглашали в основном в сельское хозяйство. При этом в немецких семьях зародилась традиция: младшего сына освобождать от всех полевых работ, его учили юристы, финансисты, врачи, военные. И каждая семья выдавала специалиста, который выходил за рамки сельского хозяйства. Оттуда и появился интеллектуальный класс специалистов, когда-то выросших в семьях мастеровых. В XX веке немцы были менее крестьянами, а более архитекторами, военными, художниками. Даже крестьяне-немцы не были безграмотными. Они по своим каналам завозили в Крым передовую перерабатывающую технику и паровые машины.

— Русские немцы — это отдельный народ, который имеет происхождение и традицию двухсотлетней давности, обогащенную славянским духом, — считает Нусбаум. — Что касается современной Германии, то русские немцы живут там, кажется, в полном благополучии. Но тоска настолько берет: что делать в этом идеальном мире?! Поэтому и тянутся на родину. А сегодня тем более, когда крымские немцы могут спокойно говорить, что они русские немцы, а не «українці німецького походження». Украина поддерживала линию на полную ассимиляцию и исчезновение такой национальности, как немцы. Поэтому в Крыму немцев можно назвать обрусевшими: многие не знают своего родного языка. Можно сказать, что за последние двадцать лет в Крыму не развивался не только немецкий язык, но и русский. Немецкую культуру нужно сохранять, поскольку вскоре она может остаться только в этнографическом музее.

Гарри Руфф

«Я не могу поменять свою национальность»

Гарри Руфф родился в Каховке, но родиной считает Крым, ведь здесь зарегистрировали свой брак его родители. Отца он рано потерял, а в 1943 году его с матерью, братом и сестрой, как и некоторых других немцев, отправили в Германию.

— После окончания войны, в 1945 году, когда советские войска пришли в Германию, депортированных немцев, в том числе и нас, погрузили в вагоны и сказали, что на родину вернут. Но, видимо, ошиблись — вывезли в Казахстан, — вспоминает Гарри Руфф. — Каждую немецкую семью поселили в подвале, служившем ранее овощехранилищем. Постелью нам солома служила. Помню, часто просыпался от того, что мать плакала.

Гарри был старшим в семье. Первая трудовая книжка у него появилась в 14 лет. Он работал на кирпичном заводе, а в зимнее время — на каменном карьере. Через годы отправился целину поднимать. Тогда же познакомился со своей будущей женой, Лидой, с которой и прожили вместе 51 год. Жизнь шла своим чередом: работа, семья. Тяжелое детство и юность отразились на здоровье, и Гарри дважды перенес инфаркт. После месяца реанимации, вспоминает, ноги почти не ходили, еле выкарабкался, после чего получил вторую группу инвалидности — нерабочую.

Гарри Руфф в Казахстане

— Тогда врач посоветовал переехать в место с более мягким климатом, где температура зимой ближе к нулю, — говорит мой собеседник. — Все эти годы родина притягивала и звала, мысль вернуться не оставляла никогда. Вот и повод нашелся. После поиска подходящего жилья, в 1994 году мы с женой и сыном переехали в Симферополь. Я вернулся в Крым, как в дом родной. Это было тяжелое время распада Советского Союза. Тогда месяцами пенсию не платили, денег не было. Я в то время уже на пенсии по инвалидности был, не работал. Так в эти годы нам тяжело было! На проезд в автобусе денег не было, так мы с сыном пешком ходили.

Его брат и сестра сейчас живут в Германии, но сам он туда не тянется. Все родное здесь. После долгих лет счастливого брака похоронил жену, а потом и сына. Говорит, нет боли сильнее, чем потерять сына. И все перенесенные за жизнь страдания не сравнятся с этой болью, которую он до сих пор не может преодолеть.

Гарри Руфф сейчас поддерживает тесные отношения с крымскими немцами, говорит, что людей с такими судьбами немного осталось, поэтому им нужно вместе держаться. По воскресеньям ходит в кирху — она его умиротворяет и успокаивает. А после этого идет в собор Петра и Павла поставить свечку, ведь жена православной была.

— Некоторые немцы скрывают свою национальность или меняют фамилию в зависимости от выгоды, но я не такой, я не могу поменять свою национальность. Не считаю, что эта национальность лучше или хуже других. Я — немец. И все.

Анна ВЕТВИЦКАЯ
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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 394 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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