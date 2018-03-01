Дочь своего века, или Изменчивая Allegro

20 марта — 151 год со дня рождения «коктебельской узницы», русской поэтессы, художницы, переводчицы, «дочери своего века» Поликсены Соловьевой. Стихи она писала от мужского имени и подписывала музыкальным термином «Allegro» (переводится с итальянского «весело, бодро, радостно»). Аллегро «более других музыкальных движений подвержено постепенным видоизменениям». Поликсена тоже была способна видоизменяться в угоду и к вящему удовольствию людей, что на тот момент были рядом, и мест, в которых она волею судьбы оказывалась.

Дитя своего времени

Поликсена в многодетной семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева была самой младшенькой из его двенадцати детей. Девочку назвали в честь матери, а внутреннее содержание она позаимствовала у отца, автора передовой исторической концепции, пришедшей по сердцу западническим буржуазно-либеральным кругам, а также у братьев — русского религиозного мыслителя, мистика, поэта, публициста и литературного критика Владимира Сергеевича и популярного романиста Всеволода Сергеевича. В такой семье сложнее было расти простушкой, нежели с малых лет принять на себя бремя слыть интеллектуалкой. И она соответствовала.

В пять лет маленькая Поликсена уже умела читать и писать. В качестве любимой книги называла сборник стихов А. А. Фета. В 16 лет же, приобретя свой «богатый стихотворный опыт», Поликсена начала публиковать собственные произведения. По определению Александра Блока, это была «новая, тихая поэзия». Соловьева, вернее поэтесса Allegro печаталась в журналах «Русское богатство», «Мир Божий», «Вестник Европы» и пр.

Новое слово в судьбе

Почему Поликсена Соловьева взяла себе псевдоним Allegro?

Получив всестороннее домашнее образование, Поликсена знала, что это самый изменчивый из музыкальных терминов. К allegro принято присоединять другие слова, которые и определяют характер его исполнения. Например, allegro maestoso (весело и торжественно, величественно), allegro scherzando (весело и шутливо)...

В судьбе Поликсены на пороге окончательного взросления тоже произошли перемены, изменилось то самое ключевое слово, от которого напрямую зависел характер ее звучания, ее жизненный путь. Теперь вместо семьи ее внутреннюю сущность определяла любовь. Символистский сборник стихов «Иней» (1905) Поликсена-Allegro посвятила своей главной сердечной привязанности, писательнице Наталье Ивановне Манасеиной (1869–1930).

Да, она влюбилась в женщину. Было ли это остаточное влияние «прогрессивных» западнических идей отца или путаница с гендерной самоидентификацией возникла в раннем детстве из-за исключительно мужских образцов для подражания, уже не понять. Ясно одно, Поликсена выбрала, за какой путеводной звездой ей следовать. И, волею судьбы, оказалась в Крыму...

Источник вдохновения

С Натальей Манасеиной романтически настроенная поэтесса Allegro (вернее поэт, ведь писала она от мужского имени) познакомилась в доме приват-доцента Военно-медицинской академии Михаила Петровича Манасеина (1860–1917), у которого собирались поэты-символисты и женой которого в 1898 г. стала Наталья. Да, Наталья была замужем. Но это не помешало им с 1909 года жить вместе, всем троим, включая мужа. Их совместным обиталищем стала квартира на Вознесенском, 36, в Петербурге. Летом же дружная ячейка общества отправлялась на дачу в Коктебель, за вдохновением и новыми впечатлениями.

Конечно, неразлучная пара Наталья — Поликсена и в Крыму старалась общаться с людьми своего круга — поэтами. Их связывали многолетние дружеские отношения с поэтессами Серебряного века сестрами Аделаидой и Евгенией Герцык и, конечно же, с вездесущим гением Максом Волошиным. Известен стихотворный экспромт Allegro, посвященный Максу «О брат, руном богатый...»

Писала Поликсена и о крымских достопримечательностях («Погасший вулкан» (1909)): «Для взоров любящих так дорого-знакомы / Твоих морщин причудливых изломы, / Чудовищ каменных навек застывший шаг, / Всех вековых загадок разрешенье / Почиет здесь, в твоем окамененьи, / Суровой древностью венчанный Карадаг...»

Южное заключение

19 мая 1917 года М. Волошин писал из Коктебеля А. Петровой: «Приехали Манасеины... Катя (дочь Манасеиных. — Ред.) на днях у Вас будет и вам сама расскажет все болезни и несчастья этого времени. Они приехали с Михаилом Петровичем, который очень болен и выглядит восьмидесятилетним стариком (ему 58)...» Само собой, Соловьева была вместе с ними. Вместе с ними претерпевала и голод, и бедность, и болезни. Революционные события в Петербурге заставили их провести в Крыму долгие годы, сделали их «узниками полуострова». По крайней мере, они воспринимали эту вынужденно-добровольную ссылку именно так. Но от творческой деятельности ни Наталья, ни Поликсена не отказались.

Поликсена одно время преподавала в литературной студии при Феодосийском наробразе, читала лекции в Народном университете в Коктебеле. Стихи писала урывками, лишь иногда издавала их в симферопольских и феодосийских газетах и альманахах.

Литературоведы указывают, что именно в этот нелегкий для Allegro период жизни ее «поэтический стиль сложился в индивидуальную манеру...» Мол, для ее итогового, написанного в Крыму сборника «Последние стихи» (1923) «характерна более непринужденная интонация и большая предметность, конкретность, чем в прежних произведениях...»

Но, увы, высокая оценка творчества Allegro потомками не помогала ей в те далекие годы ни творить, ни жить. Основным источником существования для нее и семьи любимой Натальи были шапочки, которые они шили в четыре руки и продавали курортникам. Это был весьма сомнительный доход. И Поликсена мечтала о возвращении в родные края. В ее стихотворениях крымского периода звучит тоска по «малой родине», где «...пахнет грибами и прелью / В злато-багряном затишье низин, / Воздух осеннего полон похмелья, /Зыбок полет паутинных седин. / Только б увидеть дрожанье осины, / Только бы заяц мелькнул через гать, / Только б прохладные гроздья рябины / Жадно в горячих ладонях зажать...»

«В декабре 1923 г. благодаря помощи М. Волошина и К. Чуковского П. Соловьевой и Н. Манасеиной, наконец, удалось уехать в Москву», — сообщают биографы...

Но, увы, из Крыма Поликсена уехала не для жизни, а чтобы попрощаться. Почти сразу по приезде ей сделали операцию. Однако здоровье поэтессы продолжало ухудшаться. И 16 августа 1924 она скончалась. А ее творчество забыли на долгие годы.