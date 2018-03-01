Приз с концепцией

Ретроспектива военных походов на Крым

До вхождения полуострова в состав Российской империи в 1771 году было как минимум пять попыток завоевать его русскими войсками, начиная от правления Ивана Грозного и заканчивая походом фельдмаршала Ласси...

После Казани...

После того как Турецко-Османская империя при поддержке татарской знати захватила православное княжество Феодоро и установила контроль над Крымом в 1475 году, представители последних византийских родов, осевшие после этого в Москве, заявили о необходимости создания Третьего Рима и возвращения земель Тавриды в границы православного мира. В итоге освобождение от монгольского ига, объединение разрозненных русских земель в большое Московское государство, женитьба царя Иоанна III на последней византийской принцессе Софии Палеолог и успехи на Востоке подтвердили представление о праве Москвы на роль наследницы Второго Рима. На этой почве сложился обычай коронования московских государей, принятие царского титула и византийского герба.

К слову, концепция «Москва — Третий Рим» впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 — начала 1524 года старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем, адресованных дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и князю Московскому Василию III Ивановичу. А, как известно, Филофей был преемником игумена Харлампия — сына Александра Гавраса, защитника павшего Феодоро.

Андрей Осташко, член Общества святого Феодора Гавраса:

«Автором эсхатологической идеи „странствующего царства“ „Москва — Третий Рим“ стал Харлампий Гаврас. От него пошли русские династии — Гавриловы и Орошаковы».

Примерно через 80 лет после завоевания Крыма Турецко-Османской империей произошла первая попытка вернуть полуостров под крыло двуглавого орла: Иван Грозный повёл своё войско в наступление на поволжские татарские ханства, которые возникли на руинах Золотой Орды. И после Казани планировал завоевать Крым...

От Грозного до Голицына

В 1552 году крымский хан Девлет-Герай пытался помешать вторжению Ивана Грозного, но безрезультатно. После взятия Казани у Ивана Грозного появилась идея включить в состав России и Крымское ханство. В феврале 1559 года русские войска под командованием Даниила Адашева спустились по Днепру в Чёрное море и высадились на западном побережье Крыма. Своё восьмитысячное войско Адашев погрузил на корабли, построенные близ современного Кременчуга, спустился по Днепру в море, взял два турецких корабля, высадился в Крыму, опустошил улусы и освободил множество христианских пленников. Своим внезапным вторжением Адашев навёл ужас на крымскотатарское ханство. Однако закрепиться на полуострове так и не смог. Отказавшись от идеи завоевания Крыма, Иван Грозный для обороны от набегов татар на русские земли начал сооружать «засечную черту» — систему оборонительных укреплений.

Следующим, кто решил возобновить попытки присоединения Крыма, был Василий Васильевич Голицын, фактически глава правительства в период царствования Романовой Софьи Алексеевны. Выполняя условия соглашения, заключённого в 1686 году с Польшей, Голицын начал войну против Крымского ханства и уже весной 1687 года организовал военный поход. Небольшая стычка на Перекопе закончилась мирными переговорами с Селим-Гераем и не переросла в войну. А следующий этап притязаний Москвы на Крым начался вместе с широкомасштабными русско-турецкими войнами, которые разгорелись с середины XVIII века.

Мешал то дождь, то голод

Русские походы на Крым возобновились в 30-х годах XVIII столетия, когда во время правления Анны Иоанновны в России зарождается идея обзавестись Черноморским флотом. При этом в Петербурге понимают, что без присоединения Крыма она практически бессмысленна. И в 1735 году корпус генерал-лейтенанта Леонтьева двинулся к реке Самаре — в надежде на то, что во время военного похода Каплан-Герая в Персию у оставшихся в Крыму войск не будет сил сопротивляться русским войскам. Но с 13 октября начались сильные ливни, и сухая степь превратилась в вязкое болото. Командующему пришлось отвести войска обратно. Через полгода, в апреле 1736-го, граф Бурхард Кристоф фон Мюнних, российский генерал-фельдмаршал, возглавил 54-тысячную армию и встретился с татарско-турецким войском в районе Чёрной долины (Херсонская область). Историки замечают, что русские в сражении, скорее всего, проиграли бы, но 20 апреля произошёл забавный конфуз, приведший к отступлению вражеской армии: возле повозки престарелого хана Каплан-Герая, командовавшего войском, упало ядро русской пушки. Перепугавшийся хан повернул назад, а за ним последовали и остальные. В итоге Мюнних к 21 мая дошёл до Перекопа и практически без потерь взял крепость. Татары применили тактику выжженной земли, отступая вглубь полуострова и уничтожая за собой продовольствие, сжигая деревни, засыпая колодцы и опустошая поля. Так русским оставили Гезлев (Евпатория) и несколько селений по пути к Бахчисараю. Однако уже на подступах к Ханскому дворцу попытались дать отпор ослабевшему русскому войску. Впрочем, имперская артиллерия быстро разогнала собравшихся, и Мюнних поспешил сообщить о военном успехе. Хотя радоваться было рано: потери среди солдат оказались настолько большими из-за переутомления, голода и болезней, что главнокомандующему пришлось уводить войско из Крыма. На обратной дороге Мюнних приказал сжечь покинутый жителями Салтан-Сарай (Ак-Мечеть) и в июне 1736 года отступил к Днепру.

Через год военный поход на Крым возглавил фельдмаршал Ласси, который обхитрил войско Фэтх-Герая, занявшего позиции у Перекопа, и турецкого пашу, закрепившегося на Арабате, и вторгся на полуостров через Сиваш, таким образом зайдя туркам и татарам в тыл. 12 июля 1737 года в нескольких верстах от Карасубазара хан сделал попытку остановить продвижение русских войск, но она провалилась. Ласси едва не занял весь полуостров, но из Петербурга пришёл приказ отступить. До сих пор неясно, была ли это дезинформация, запущенная разведчиками, или русские дипломаты сделали ход назад, руководствуясь какими-то договорённостями с турками, но русские войска покинули Крым. А вернулись только в 1771 году...