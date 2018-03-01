Весеннее обострение

Как подсластить жизнь, не попасться на удочку мошенников и сделать правильный выбор
Право на выбор
Для того, чтобы узнать всю необходимую информацию и задать вопросы касательно предстоящих выборов президента России, которые пройдут 18 марта, работает «горячая линия»
Дозвониться на «горячую линию» можно по бесплатному многоканальному номеру: 8 800 707 2018
Позвонить на «горячую линию» может любой участник избирательного процесса и любой гражданин России,.Там он может получить информацию об избирательных комиссиях, о нюансах избирательной кампании, а также получить сведения и разъяснения по вопросам кампании.
Информационно-справочный центр работает также как и ЦИК, а с 9 марта 2018 года режим работы стал круглосуточным.
Сотрудники центра будут работать круглосуточно до 20 марта (до 18:00).
Также граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), которые в этот день будут находиться не по месту постоянной регистрации, могут записаться на выборы через сайт Госуслуги, чтобы подать заявление и принять участие в голосовании по месту фактического нахождения.
Вы можете подать заявление на внесение вас в список избирателей на удобном для вас участке для голосования на выборы 2018 через сайт Госуслуги. Для того, чтобы пройти регистрацию и получить электронный открепительный талон, вам необходимо зарегистрироваться — что относительно быстро и просто — иметь подтвержденную учетную запись на этом электронном портале с указанным номером мобильного телефона. Также информация об учетной записи будет на странице личного кабинета портала.
Замена электросчетчиков по правилам
«Крымэнерго» предупреждает о новых способах мошенничества
Замена электросчётчиков в Крыму должна осуществляться только с участием представителей «Крымэнерго». Об этом проинформировала пресс-служба ГУП «Крымэнерго» в связи с участившимися жалобами потребителей на действия мошенников.
«Участились случаи жалоб потребителей ГУП „Крымэнерго“ на действия недобросовестных фирм, оказывающих услуги по замене счётчиков. Опломбирование и распломбирование приборов учёта электрической энергии в Республике Крым должно осуществляться только с участием представителей ГУП „Крымэнерго“, — говорится в сообщении. — Любые иные пломбы (кроме пломб завода-изготовителя), а также самостоятельное снятие пломб недобросовестными фирмами означают несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта, ответственность за которое несёт сам абонент, и влечет применение штрафных санкций в отношении потребителя, а не организации, выполняющей работы».
В компании напомнили, что, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, собственник самостоятельно обеспечивает оснащение своих энергопринимающих устройств приборами учёта. Потребители электрической энергии обязаны своевременно, самостоятельно и за свой счёт выполнять поверку приборов учёта и своевременную их замену.
Для поверки и замены прибора учёта необходимо письменное заявление потребителя в РЭС или в центр (пункт) обслуживания потребителей. Пришедший по вызову работник «Крымэнерго» должен иметь при себе и предъявить по требованию абонента распоряжение на выполнение работ (маршрутный лист), удостоверение сотрудника «Крымэнерго», удостоверение работника о проверке знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности. В случае, если встречи с мошенниками избежать не удалось, в пресс-службе посоветовали незамедлительно обратиться в «Крымэнерго».
Всегда своевременный торт
Птицы возвращаются в родные края. Событие это можно отпраздновать лакомством с символическим названием «Птичье молоко»
Потребуется:
Для торта:
2 пакета желатина (по 8 г)
1 стакан молока
1 стакан сахара
450 г сметаны
450 г охлажденных взбитых сливок
растительное масло для смазывания формы
Для глазури:
5 столовых ложек какао-порошка
5 столовых ложек сахара
1 пакет желатина (8 г)
5 столовых ложек молока
1 стакан холодной воды
Приготовление:
1. В небольшой кастрюле смешать 2 пакетика желатина с 1 стаканом молока. Поставить на средний огонь и взбивать до тех пор, пока от молока пойдет пар. Снять с огня (не кипятить!). Отставить в сторону для охлаждения.
2. Смазать стеклянную форму размером 20×30 см растительным маслом. В миске электрическим миксером на средней скорости взбить 1 стакан сахара, сметану и сливки.
3. Продолжая взбивать, медленно добавить теплую молочную смесь.
4. Сразу вылить в подготовленную форму для выпечки. Пригладить поверхность как можно более ровно. Накрыть и поставить в холодильник.
5. Для глазури в небольшой кастрюле смешать какао-порошок, сахар и желатин. Взбивая, влить воду и молоко. Поставить на средний огонь и довести до кипения, непрерывно помешивая. Смесь должна стать равномерной и гладкой. Отставить глазурь в сторону и дать остыть в течение 1 часа.
6. Медленно вылить шоколадную глазурь на сливочную основу. Охладить в холодильнике как минимум 5 часов.