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Весеннее обострение

Как подсластить жизнь, не попасться на удочку мошенников и сделать правильный выбор

Право на выбор

Для того, чтобы узнать всю необходимую информацию и задать вопросы касательно предстоящих выборов президента России, которые пройдут 18 марта, работает «горячая линия»

Дозвониться на «горячую линию» можно по бесплатному многоканальному номеру: 8 800 707 2018

Позвонить на «горячую линию» может любой участник избирательного процесса и любой гражданин России,.Там он может получить информацию об избирательных комиссиях, о нюансах избирательной кампании, а также получить сведения и разъяснения по вопросам кампании.

Информационно-справочный центр работает также как и ЦИК, а с 9 марта 2018 года режим работы стал круглосуточным.

Сотрудники центра будут работать круглосуточно до 20 марта (до 18:00).

Также граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), которые в этот день будут находиться не по месту постоянной регистрации, могут записаться на выборы через сайт Госуслуги, чтобы подать заявление и принять участие в голосовании по месту фактического нахождения.

Вы можете подать заявление на внесение вас в список избирателей на удобном для вас участке для голосования на выборы 2018 через сайт Госуслуги. Для того, чтобы пройти регистрацию и получить электронный открепительный талон, вам необходимо зарегистрироваться — что относительно быстро и просто — иметь подтвержденную учетную запись на этом электронном портале с указанным номером мобильного телефона. Также информация об учетной записи будет на странице личного кабинета портала.

Замена электросчетчиков по правилам

«Крымэнерго» предупреждает о новых способах мошенничества

Замена электросчётчиков в Крыму должна осуществляться только с участием представителей «Крымэнерго». Об этом проинформировала пресс-служба ГУП «Крымэнерго» в связи с участившимися жалобами потребителей на действия мошенников.

«Участились случаи жалоб потребителей ГУП „Крымэнерго“ на действия недобросовестных фирм, оказывающих услуги по замене счётчиков. Опломбирование и распломбирование приборов учёта электрической энергии в Республике Крым должно осуществляться только с участием представителей ГУП „Крымэнерго“, — говорится в сообщении. — Любые иные пломбы (кроме пломб завода-изготовителя), а также самостоятельное снятие пломб недобросовестными фирмами означают несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта, ответственность за которое несёт сам абонент, и влечет применение штрафных санкций в отношении потребителя, а не организации, выполняющей работы».

В компании напомнили, что, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, собственник самостоятельно обеспечивает оснащение своих энергопринимающих устройств приборами учёта. Потребители электрической энергии обязаны своевременно, самостоятельно и за свой счёт выполнять поверку приборов учёта и своевременную их замену.

Для поверки и замены прибора учёта необходимо письменное заявление потребителя в РЭС или в центр (пункт) обслуживания потребителей. Пришедший по вызову работник «Крымэнерго» должен иметь при себе и предъявить по требованию абонента распоряжение на выполнение работ (маршрутный лист), удостоверение сотрудника «Крымэнерго», удостоверение работника о проверке знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности. В случае, если встречи с мошенниками избежать не удалось, в пресс-службе посоветовали незамедлительно обратиться в «Крымэнерго».

Всегда своевременный торт

Птицы возвращаются в родные края. Событие это можно отпраздновать лакомством с символическим названием «Птичье молоко»

Потребуется:

Для торта:

2 пакета желатина (по 8 г)

1 стакан молока

1 стакан сахара

450 г сметаны

450 г охлажденных взбитых сливок

растительное масло для смазывания формы

Для глазури:

5 столовых ложек какао-порошка

5 столовых ложек сахара

1 пакет желатина (8 г)

5 столовых ложек молока

1 стакан холодной воды

Приготовление:

1. В небольшой кастрюле смешать 2 пакетика желатина с 1 стаканом молока. Поставить на средний огонь и взбивать до тех пор, пока от молока пойдет пар. Снять с огня (не кипятить!). Отставить в сторону для охлаждения.

2. Смазать стеклянную форму размером 20×30 см растительным маслом. В миске электрическим миксером на средней скорости взбить 1 стакан сахара, сметану и сливки.

3. Продолжая взбивать, медленно добавить теплую молочную смесь.

4. Сразу вылить в подготовленную форму для выпечки. Пригладить поверхность как можно более ровно. Накрыть и поставить в холодильник.

5. Для глазури в небольшой кастрюле смешать какао-порошок, сахар и желатин. Взбивая, влить воду и молоко. Поставить на средний огонь и довести до кипения, непрерывно помешивая. Смесь должна стать равномерной и гладкой. Отставить глазурь в сторону и дать остыть в течение 1 часа.

6. Медленно вылить шоколадную глазурь на сливочную основу. Охладить в холодильнике как минимум 5 часов.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 471 от 16 марта 2018 года

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Просмотров: 200 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:25

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