Похоже, широкое распространение волков на полуострове, прежде фактически исчезнувших, можно уже признавать как факт. В частности, несколько дней назад минприроды Крыма сообщило, что зафиксировало рост популяции волков в крымских лесах и выдало предписание о регулировании их численности. «С начала года мы застрелили 41 особь волка на территории Крыма. Примерно 330 особей обитают в Крымском природном заповеднике. Это основной ареал обитания волка на полуострове. В феврале 2018 года мною издан приказ о том, чтобы регулировать численность, всем охотхозяйствам доведены предельные нормы численности. Если мне не изменяет память, еще 30–35 волков необходимо добыть с целью регулирования численности, чтобы для леса от этих животных была польза», – рассказал на пресс-конференции в Симферополе заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев.

Он добавил, что популяция волка превышена приблизительно на 15%. Вот такой волчий процент.