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Говорят, что... какие-то «больничные руины»

Жительница Симферопольского района Анна К. требует навести порядок: «Выборы прошли, хочется увидеть, когда обратят внимание на эту детскую поликлинику. И курцовский ФАП. Состояние плачевное плюс отсутствие отопления».