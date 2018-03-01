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Говорят, что... какие-то «больничные руины»
Жительница Симферопольского района Анна К. требует навести порядок: «Выборы прошли, хочется увидеть, когда обратят внимание на эту детскую поликлинику. И курцовский ФАП. Состояние плачевное плюс отсутствие отопления».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года
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