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Говорят, что... продолжается торговля талонами в МФЦ Житель крымской столицы Дмитрий П. свидетельствует, что некогда налаженный бизнес по торговле местами в очереди снова процветает: «Черные риелторы опять занимаются продажей мест в очереди при подаче документов через МФЦ. Очередь начинает формироваться около пяти часов утра , эти «бегунки» приезжают, занимают очередь и уезжают, но перед зданием МФЦ остаются стоять только собственники недвижимости, которые упорно хотят сдать свои документы. Так, ко времени выдачи талонов эта организованная группа риелторов приводит с собой людей на подачу документов – человек платит деньги данному лицу за место в очереди, стоимость такой услуги составляет от 2000 рублей. Аргументируют наличие лишних людей в очереди простым ответом: «за мной занимали» или «я за человеком, но он отъехал». В итоге мы получаем все то, что у нас было раньше: документы подать тяжело, талонов не хватает. Открытие МФЦ никаким образом не посодействовало исключению формирования незаконных очередей, в которых идёт прямая торговля местами. Да и с таким количеством окон можно было бы увеличить и количество выдаваемых талонов в сутки и предварительную запись через интернет по доверенности можно было разрешить – это частично бы уменьшило количество людей в очередях. Данный случай описан на примере МФЦ в Симферополе, на ул. Мате Залки – крупнейший МФЦ в Крыму». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года Еще статьи: Говорят, что... в больницах не придерживаются времени на талонах Говорят, что... игнорируют больных диабетом Говорят, что... в больничных очередях устраивают кулачные бои Талоны к врачам и в госучреждения — товар Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами