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Говорят, что... нашли «дорогу смерти»

Говорят, водители, частенько курсирующие между Джанкоем и Симферополем, прозвали трассу, по которой вынуждены передвигаться, «дорогой смерти». На это их подвигло наблюдение за тем, как происходит ямочный ремонт на этой автомагистрали. Ямы до 30 см глубиной здесь засыпают песком. Получаются своего рода ловушки, которые сразу и не заметить.