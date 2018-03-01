В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Гаспра не живописна Говорят, что Южнобережье местами превращается в местность, где просто не хочется ни быть, ни жить. В частности, жители крупного курортного южнобережного поселка свидетельствуют: «Гаспра. Над проходной санатория «Днепр» уже четыре месяца такой позор. Люди каждый день идут через эту свалку на работу, гости курорта – в парк». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года Еще статьи: Почем опиум для народа? Куда уходит мусор? «Отстойный» отдых Гаспра осталась без продовольствия Ялта превращается в свалку