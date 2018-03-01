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Говорят, что... Гаспра не живописна
Говорят, что Южнобережье местами превращается в местность, где просто не хочется ни быть, ни жить. В частности, жители крупного курортного южнобережного поселка свидетельствуют: «Гаспра. Над проходной санатория «Днепр» уже четыре месяца такой позор. Люди каждый день идут через эту свалку на работу, гости курорта – в парк».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года
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