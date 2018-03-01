Забор преткновения, или Как самозахват стал нормой

Современные горожане всё чаще стремятся выбраться из многоэтажных ульев в частные владения. А всё потому, что ужиться с некоторыми соседями бывает очень непросто. Люди, как правило, ориентируются сугубо на личный комфорт, игнорируя тот факт, что их действия могут доставлять неудобства окружающим. Взять, к примеру, традицию жильцов первых этажей многоэтажек устраивать под своими окнами сады и огороды, обнося их заборами. Понятно, что гражданам хочется уюта, но почему-то все забывают, что самовольно занимаемый участок принадлежит всему дому.

Смертельный аттракцион

Довольно показательную историю самовольной приватизации придомового участка «Крымскому Телеграфу» рассказала читательница из Ялты Валентина Погребняк. Девятиэтажка на улице Крупской, 20, в которой она проживает, ещё в 2013 году неожиданно лишилась куска прилегающей территории. Дело в том, что одна из жительниц первого этажа, Татьяна Крылова, решила устроить под окном палисадник. Для этих целей она огородила часть газона и отрезок тротуара металлическим забором. С тех пор люди вынуждены обходить её владения прямо по дороге, рискуя оказаться под колёсами автомобилей.

«Смертельный аттракцион! — сетует Валентина Погребняк. — В нашем доме есть пожилые люди, дети. И все вынуждены с риском для жизни и здоровья ходить по проезжей части, потому что одной из жительниц хочется сад под окнами. А другой дороги у нас нет — только вдоль её забора. Мы ежемесячно вносим квартплату, в которую, помимо прочего, включены возможность пользования придомовой территорией и её уборка, а доступа к участку, по сути, не имеем».

Ещё при Украине жильцы обратились с жалобой к городским властям. Те отреагировали: в отношении Татьяны Крыловой был составлен протокол, её оштрафовали на 340 гривен — по статье Гражданского кодекса о самозахвате земельного участка. Деньги, прямо скажем, смешные: дама уплатила штраф, а садик остался на прежнем месте.

После Крымской весны жильцы продолжили борьбу с самовольным захватом земли общего пользования. За поддержкой они обратились в управляющую компанию, обслуживающую их многоэтажку, — МУП РЭО-1. Граждане трижды подавали официальные заявления с просьбой принять меры по освобождению придомовой территории, их жалобы были зарегистрированы, однако руководство компании не потрудилось ответить даже какой-нибудь стандартной отпиской. При этом, по словам Валентины Павловны, забор возведён прямо на инженерных сетях. Сейчас теплотрасса находится в аварийном состоянии, всё парит, а рабочие не могут подобраться к коммуникациям, чтобы провести ремонт.

Тернистый путь

К сожалению, подобные случаи настолько типичны для Крыма, что на них уже практически не обращают внимания ни жильцы многоэтажек, лишённые положенных им придомовых территорий, ни муниципальные власти, которые, по идее, должны бы подобную практику пресекать. Как-никак речь идёт о самовольном захвате земли. И забор, между прочим, законом расценивается как самострой, даже если он сделан из сетки-рабицы. Но есть ли у граждан реальная возможность восстановить справедливость и вернуть самовольно захваченные участки в общее пользование?

«Главный вопрос в том, кто является собственником земли, — комментирует представитель АНО „ЖКХ Контроль РК“ Вячеслав Мартынов. — Если говорить о Ялте, то там, скорее всего, участок находится в собственности городской администрации, поскольку процесс выделения земель многоквартирным домам идёт довольно медленно. Поэтому при самовольном захвате придомовых территорий ущерб, по сути, наносится муниципалитету. Соответственно жильцам необходимо обратиться в городскую администрацию и истребовать, чтобы власти приняли меры в отношении собственника квартиры, незаконно огородившего часть придомовой территории. Обращение в управляющую компанию в принципе мера тоже правильная, особенно, если, помимо палисадника, житель дома сделал ещё и пристройку».

В горадминистрации Ялты нас уверили в том, что в случае подачи официальной жалобы муниципальные власти не оставят прецедент без должного внимания. По словам представителя пресс-службы ведомства Елены Никитюк, недовольным жильцам следует обращаться непосредственно в отдел по работе с обращениями граждан. Он расположен в Ялте, по адресу площадь Советская, 1, кабинет 113. Сюда следует принести письменное обращение, причём инициатором не обязательно должна быть группа жильцов — достаточно и одного заявителя. Образец оформления обращения можно найти на сайте муниципалитета. Каждому письму присваивается номер, по которому затем можно отслеживать судьбу поданной жалобы. При подаче заявления можно сразу записаться на приём к главе городской администрации или курирующему заму — подчас личная встреча с представителями власти ускоряет процесс решения вопроса.

Кстати, поскольку Крым является особой территорией, республиканским парламентом были приняты специальные нормы, в рамках которых администрация города имеет право снести незаконно возведённый объект без соответствующего решения суда. Так что, по сути, не такое уж это хлопотное дело для чиновников — освободить самовольно занятый придомовой участок. Но без инициативы жильцов в любом случае никак не обойтись.

Конечно, нужно сразу быть готовым к тому, что городские власти далеко не всегда активны в решении подобных проблем, чем, собственно, и пользуются захватчики придомовых участков. В таком случае жильцам, жаждущим справедливости, остаётся только жаловаться в вышестоящие инстанции и в прокуратуру. Путь в итоге получается долгим и непростым, но, увы, это единственная возможность навести порядок возле своего дома, действуя в рамках законодательства.