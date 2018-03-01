А люди говорят: некрасиво...

Зачем в Симферополе снова провели «глубокую» обрезку деревьев

Это уже своего рода традиция: как только в крымской столице начинается сезонная обрезка зелёных насаждений, граждане возмущаются её результатом. Ещё бы, вид обнажённых стволов, с которых спилены все до единой ветки, мало кого может оставить равнодушным. Городские власти уверяют: это делается для нашей безопасности. К тому же городские деревья растут как попало — их много лет не кронировали. Но люди всё равно недовольны. Кто же прав в этой ситуации?

«Работаем, как можем»

Только симферопольцы более-менее привыкли к виду голых стволов вместо цветущих деревьев, как городские власти провели масштабный спил в парке имени Гагарина со стороны улицы Толстого. Часть насаждений здесь обкорнали до самого пня, часть и вовсе выкорчевали.

Игорь Лукашёв, глава горадминистрации:

«В Гагаринском парке мы ничего такого не пилили, кроме того, что либо уже пропало, либо было сухое, кривое или росло под сильным наклоном. Такие деревья представляют опасность для граждан. Это же парк — не лес. Люди там постоянно ходят, и если кого-то прибьёт веткой или упавшим деревом, за этом будет отвечать городская администрация. Поэтому сухие и аварийные деревья мы будем убирать. Также мы прорезали весь парк, чтобы видеть общий каркас. На его основе будет проводиться будущее благоустройство, концепция которого сейчас разрабатывается. Но чтобы не тянуть время, часть крупномеров мы завезём уже сейчас».

Что касается манеры обрезки деревьев, то, по словам главы столичной администрации, существуют особый порядок и специальные положения, регламентирующие этот процесс , — никакой отсебятины муниципалитет не допускает. На все работы составлены документы в соответствии с законом. Каждое дерево было предварительно обследовано.

Кстати, обрезку деревьев приходилось проводить в авральных условиях. Во-первых, в течение последних 25 лет за городскими насаждениями никто толком не ухаживал. Потому-то сейчас и приходится прибегать к столь радикальному методу обрезки, чтобы как можно быстрее привести растения в приличный вид. Во-вторых, обрезка и кронирование сопряжены с использованием специальной техники, которой в городе, как оказалось, толком и нет. Причём не только в распоряжении муниципалитета, но и в частных структурах.

Игорь Лукашёв:

«Мы сейчас работаем, как можем. Возможно, обрезка выглядела несколько сумбурной, но выхода не было: такого рода работы мы можем проводить только в осенне-зимний период. Весной, когда начинается сокодвижение, их выполнять нельзя, а нам нужно было успеть охватить как можно больший массив. Нужно убирать что-то из старого, сохранять хорошее и привносить новое».

Ещё одним поводом для нареканий со стороны граждан стало то, что рабочие, проведя обрезку, за собой не убирают: спиленные ветви могут по несколько дней лежать на улице неэстетичной грудой мусора. Дело в том, что обрезка ветвей идёт быстрее, чем их переработка — опять же не хватает техники. Как вы помните, сейчас муниципальные власти не вывозят древесный мусор на свалку, а перерабатывают его в компост, который затем используется для удобрения зелёных насаждений. В общем, горожанам придётся проявить терпение: работа ведётся, но не всё сразу можно успеть.

Глас науки

Может возникнуть закономерный вопрос: с чего вообще такой ажиотаж и срочность? Так ли необходима зелёным насаждениям сезонная обрезка? По словам специалистов, она, безусловно является одним из важнейших агротехнических мероприятий. Однако это очень сложный технологичный и требующий колоссальных знаний процесс: не каждого рабочего можно допустить к дереву с тем, чтобы он правильно провёл данную процедуру. Обрезка обязательно должна проводиться под контролем специалистов, имеющих необходимое образование, поскольку она требует знаний о биологических особенностях растения. Не говоря уже о том, что не всякое дерево выдерживает обрезку в принципе. Например, если ивы и тополя после процедуры восстанавливаются легко и достаточно быстро, то конский каштан обрезать нельзя вообще — он вряд ли выживет.

Что же касается кардинальной обрезки на омоложение, которую сейчас проводят власти Симферополя, то она, утверждают биологи, не делается в один год. Смысл процедуры в том, чтобы, удалив старые побеги, стимулировать появление новых. Но для полноценного роста растению необходимо питание — путём фотосинтеза, который невозможен при отсутствии листвы. Поэтому если при обрезке сносить все скелетные ветви, у дерева не остаётся кроны и ресурсов для того, чтобы дать новые побеги.

Анна Липецкая, директор ботанического сада КФУ им. В. И. Вернадского:

«Сейчас многие растения в Симферополе действительно находятся в неудовлетворительном состоянии, и привести их в порядок достаточно сложно. Однако нельзя сносить все скелетные ветви сразу, оставляя один пень: даже если он будет семь-десять метров высотой, из него ничего не вырастет, кроме небольших пучков коротких побегов, которые никогда не сформируют крону. Необходимо убирать по две-три ветки, оставляя остальные, чтобы они питали дерево в течение всего последующего года, обеспечивая рост новых побегов. Затем можно удалить следующую очередь старых ветвей и ждать формирования новых. Что касается сноса растений, которые находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, в этом нет ничего такого: всё живое рано или поздно умирает. Городские насаждения должны быть не только декоративными, но и безопасными. Но сносить всё подряд, оставляя Симферополь голым, совершенно недопустимо. На мой взгляд, принимать решения о сносе нужно очень тщательно. И если есть возможность сохранить старое дерево, нужно приложить все усилия, чтобы это сделать».

Новая поросль

К счастью, муниципальные власти не только сносят старые деревья, но и готовятся интенсивно высаживать новые. В Екатерининском саду уже вырыты ямы под посадку: скоро здесь появятся молодые насаждения. Идёт активная озеленительная работа вдоль набережной, на улице Толстого, на участке вокруг здания Государственного совета. В Гагаринском парке сначала высадят опорные деревья — десятка три. Затем вокруг этих групп досадят ещё зелени. Кроме того, здесь будет проложена система полива, установлены освещение и камеры видеонаблюдения — сознательность горожан, увы, оставляет желать лучшего: желающих приделать ноги ещё не прижившимся саженцам всегда хватает. Для озеленения городские власти выбрали кедры, ели и сосны различных сортов, пихты, секвойи и грабы. Все саженцы закупаются за счёт городского бюджета.

Озеленяться будет не только центр столицы, но и городские окраины. Первые работы проведут на улице Беспалова: по обе стороны от дороги высадят липы, завезут землю, посеют газонную траву.

Игорь Лукашёв:

«В Симферополе нужно высаживать деревья. Примерно тысячу крупномеров в год, чтобы заменить то, что уже погибло. Тогда удастся постепенно привести город в порядок. Но нужно понимать, кто будет эти деревья охранять, поливать, стричь, лечить и так далее. Сейчас такая организация у нас появилась — это МБУ „Город“. У них есть соответствующие силы, набираем потихоньку людей. Мы работаем».