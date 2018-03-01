Крымские леса: от заброшенности к процветанию

Минувший год прошел под знаком экологии. И хотя Год экологии, объявленный президентом, прошел, работа продолжается. Вдобавок можно сказать, как в пословице, недорубленный крымский лес скоро вырастет. Снова. По крайней мере крымским экологам есть чем похвастаться, но есть о чем и задуматься.

Стали федеральными

Прошлый год для крымских лесов стал революционным — наши леса стали федеральными. О чем это говорит? Все крымские леса получили границы и регламенты, с которыми может ознакомиться любой желающий и, кстати, наша республика — единственный субъект России, который на публичной карте имеет границы лесного фонда. Все это стало возможным в рамках реализации госпрограммы РК «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым в 2015–2017 годах». За эти три года полностью проведено исследование всех крымских лесов, установлены необходимые участки, по которым следует проводить срочные мероприятия по борьбе с лесными вредителями. Сегодня результат этой работы позволяет видеть реальную картину, точно знать и понимать, в каком направлении работать дальше. Ну чем не показатель хотя бы тот факт, что площадь лесного фонда увеличилась примерно на 1000 га!

«Тавридой» по лесополосам

Как тут не коснуться наболевшей темы лесополос, уничтоженных в недавнем прошлом. Об их значении и говорить не нужно, ведь доказано, что благодаря лесополосам, которые были на территории республики, плодородие почвы с 1947 по 1992 год увеличилось на 25%. А вспомните зиму 2011–2012 года? Когда из-за отсутствия лесополос в степном Крыму снеговые заносы парализовали движение транспорта. А пыльные бури?.. Минэкологии и природных ресурсов республики сегодня готовит масштабную программу по созданию и восстановлению лесополос, определены сроки, первоочередные шаги, а самое главное, подчеркивает заместитель министра Сергей Компанейцев, есть понимание, где на первые три года реализации программы взять финансирование. Где? Трасса «Таврида» поможет. При строительстве трассы были уничтожены лесополосы вдоль старой автодороги, компенсацию оценивают примерно в 249 млн рублей. «В бюджете строительства дороги заложена определенная сумма на компенсацию. Принято решение, что 100 процентов суммы этой компенсации уйдет на восстановление всех лесополос, — говорит заместитель министра. — Сегодня ведется работа по созданию программы на 7–10 лет по восстановлению лесополос не только вдоль трассы „Таврида“, а на всей территории Республики Крым. Мы надеемся, что после того как будет определена точная сумма компенсации, она поступит в бюджет, а из бюджета — в ту программу, которую мы готовим...»

Уже во второй половине этого года планируется заняться самым главным — инвентаризацией земель лесополос с их постановкой на кадастровый учет в собственность Крыма, а также закладкой первых 12–15 млн саженцев, чтобы уже в 2019 году приступить к их высадке. Не исключено, что будет создано отдельное лесничество по лесополосам, чтобы был один балансодержатель и ответственный за их уходом.

...Кстати, минприроды Крыма поддержало инициативу «зеленого пояса»: есть предложение создать вокруг крымской столицы зеленый пояс площадью 2270 га с возможной досадкой «пояса» со стороны самой незалесенной части города — севастопольской и николаевской трасс, а это 500 га.

«Безграничные» проблемы остаются

Есть и проблемы. Одна из них — Ялтинский горно-лесной природный заповедник. Споры вокруг лакомых земель заповедника закончатся не скоро, уверен Сергей Компанейцев. Уж больно ценны эти земли. Всего заместитель министра насчитал 62 проблемных вопроса: например, есть непонимание с администрацией Ялты в принадлежности некоторых земельных участков, и здесь суд должен поставить точку, есть и непонимание с санаторием «Долоссы» с его актом постоянного пользования...

«Сегодня мы имеем следствие того, что границы Ялтинского горно-лесного заповедника, по непонятным причинам, с 1977 года не установлены и сколько бы раз ни пытались их установить, заканчивалось все уголовными делами и отсутствием конечного результата», — говорит чиновник.

Определение границ позволило бы раз и навсегда решить многие спорные вопросы. Но радует хотя бы то, что площадь заповедника установлена — 14,2 га и она остается без изменений, как бы кто ни хотел обратного. Более того, согласован проект постановления Правительства России о передаче заповедника в федеральную собственность. Окончательное решение планируется принять в мае-июне этого года. Ждем-с.

И волки сыты, и можжевельник цел?

Скорее от хорошей жизни в крымских лесах увеличилось количество волков, косуль и оленей. И если олени и косули не вызывают тревоги, то вот пребывание в лесах волков вызывает периодическую обеспокоенность у читателей. Но в минприроды успокаивают: его популяция регулируется (как и популяция лисицы). По словам заместителя министра, количество волков процентов на 15 превышает разумные пределы, а потому ведется отстрел. Только с начала текущего года отстрелена 41 особь, нужно еще добыть 30–35 волков.

А что касается еще одной извечной проблемы — вырубки можжевельника для изготовления сувенирной продукции, то есть интересный момент: чаще всего под видом «ароматного сувенира» туристам втюхивают... хорошо обработанный спреями и эссенциями тополь — таковы результаты изъятых во время рейдов по торговым точкам сувениров. Но министерство старается вести борьбу как в местах вырубки ценного растения, так и в местах изготовления сувениров, благо есть понимание с правоохранителями. Проблема бы решилась сама собой, если бы спрос на эту продукцию снизился, а так...

Многие, наверное, заметили, как крымская сосна с конца прошлого века начала массово погибать. Эту проблему пытались решить, и, как уверяет Сергей Компанейцев, удалось решить до 2012 года путем целого ряда мер. Но с 2014 года эти работы усложнились... из-за краснокнижного статуса: сейчас санитарные мероприятия можно проводить только с тем деревом, которое полностью погибло. А какой тогда смысл уже?! Но есть понимание и поручение российского вице-премьера Дмитрия Козака, что сосна крымская, или, как ее еще называют, сосна Палласа, будет внесена в Красную книгу с формулировкой «кроме искусственно высаженной на территории Республики Крым». Это позволит разрешить ситуацию в пользу главного хвойного растения полуострова.

Служба в цифрах

234 тыс. га составляет площадь лесного фонда Крыма

4,2 тыс. га – примерная площадь городских лесов Крыма

214 га – посадки саженцев, запланированные в этом году

10 лесничеств обслуживают крымские леса

Более 30 уголовных дел заведено по факту вырубки