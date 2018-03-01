Что видно из «единого окна»?

У крымских предпринимателей появится свой Дом

В Крыму доля малого и среднего предпринимательства самая большая среди других регионов Российской Федерации. Представьте, 55% финансового и товарного оборота формируется в среде малого и среднего бизнеса, здесь трудоустроена большая часть населения — 62%. Таким образом, республике нужно работать не над наращиванием числа МСП, а над улучшением качества ведения бизнеса и ростом объёмов производства. Чтобы это стало возможным, правительство региона создало Дом предпринимателя — специальную площадку, призванную упростить жизнь крымских бизнесменов.

Первый пошёл

Дом предпринимателя будет находиться в Симферополе, по адресу улица Севастопольская, 20. Ремонтно-строительные работы в помещении, где прежде располагался ресторан, уже завершены — сейчас ведётся монтаж оборудования. Тестовое открытие и приём первых клиентов запланированы на 10 апреля. А в полную силу Дом заработает уже после ежегодного Ялтинского международного экономического форума.

Наталья Чабан, министр экономического развития РК:

«Наше министерство продолжает планомерную работу по улучшению условий для инвестирования и ведения бизнеса в республике. И грядущее открытие Дома предпринимателя — это один из ключевых этапов упрощения процедуры ведения коммерческой деятельности. Это первый подобный объект в Крыму, но создание ему подобных представительств мы планируем и в других муниципалитетах полуострова».

В чём суть проекта? Сейчас предпринимателю приходится тратить уйму времени и сил для того, чтобы обойти все структуры и ведомства с целью получить нужный документ или ответ на проблемный вопрос. А Дом предпринимателя будет работать по принципу «единого окна». То есть каждый бизнесмен сможет решить любой вопрос, связанный с ведением своей деятельности, не покидая помещения на Севастопольской. Здесь будут принимать посетителей специалисты всех организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству, а также работающих в сфере кредитования бизнеса. Здесь же по графику будут вести выездной приём представители исполнительных органов власти республики. Словом, у коммерсантов появится возможность в рамках одной площадки получить весь комплекс услуг, доступных в Крыму. При этом перечень услуг, предлагаемых Домом, не будет дублировать те, которые предоставляют многофункциональные центры и органы исполнительной власти.

Не остаться с носом

В стенах Дома предпринимателя бизнесмены смогут решать самые разнообразные вопросы, связанные с субсидированием, с предоставлением различных мер государственной поддержки МСП, с получением имущества в аренду, с получением федерального финансирования и прочие.

Здесь же планируется проводить обучающие мероприятия, направленные на повышение уровня экономической и юридической грамотности крымских предпринимателей. Кроме того, на площадке Дома можно будет получить лизинговую поддержку любого рода.

«Все консультационные услуги в Доме предпринимателя будут предоставляться бесплатно. Мы хотим, чтобы с помощью этого проекта бизнес в Крыму развивался и у предпринимателей не пухла голова от беготни по всему городу: из ведомства в ведомство, от специалиста к специалисту. Площадка будет очень полезной и для тех, кто только планирует начать собственное дело: здесь сконцентрируются те ресурсы, которые поддержат предпринимателя и в то же время не оставят его с носом, как это бывает, когда человек обращается в частные структуры», — говорят организаторы.

По словам Натальи Чабан, центр будет интересен ещё и тем, что на его базе создадут специальную информационную систему. В ней будет фиксироваться каждое посещение, что позволит отслеживать, как отрабатывается вопрос, с которым обратился предприниматель. Такой подход не даст чиновникам и консультирующим специалистам возможности оставлять проблемы бизнесменов без внимания или отделываться формальными отповедями. Кроме того, фиксация запросов в единой системе позволит правительству принимать более адресные меры поддержки: при распределении бюджета власти смогут учитывать реальные потребности крымского бизнеса.

«Очень хотелось бы, чтобы наши предприниматели приходили в этот центр в определённой степени подготовленными. Все те меры, которые сегодня принимает крымское правительство для поддержки бизнеса, не должны восприниматься как нечто, преподнесённое на блюдечке с голубой каёмочкой. От предпринимателя всё равно будут требоваться определённые усилия, старания, знания и умения, необходимые для развития своего бизнеса и самого себя. Только тогда он сможет воспользоваться мерами поддержки, предлагаемыми государством, в полной степени», — сообщают организаторы.