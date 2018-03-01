Включить режим экономии

Как приспосабливаются крымчане жить в условиях энергетических сюрпризов и водной блокады со стороны Украины

В апреле 2014 года, когда Украина прекратила подачу на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, покрывавшему до 80% потребностей полуострова в воде, правительство стало разрабатывать новые пути получения пресной воды. Надежды возлагали на опреснение морской воды. На прошлой неделе врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров заявил, что от этого проекта отказались ввиду его энергоемкости. Получился замкнутый круг. Многие жители крымской глубинки всерьез задумались о возможности жить автономно.

Такие дома должны быть доступными

Эдуард Траутман приехал в Крым из Германии в 2004 году. Он мечтал привезти сюда новейшие европейские технологии строительства энергосберегающих «умных» домов. Эдуард возвел такой дом в Сакском районе, около села Михайловка, и планировал организовать там масштабное производство, но новая идея не получила широкой поддержки у населения.

«У меня четыре высших образования, — рассказывает Эдуард Траутман. — Помимо музыкального и гуманитарного образования, я еще специалист по цементным заводам и курирую многие проекты. И мне захотелось на бывшей родине организовать малое производство: завезти сюда технологии, которые, кстати, на Западе уже давно не новые. Полуостров был выбран не сразу и не случайно. Я много поездил по бывшим советским республикам: Украина, Россия, Казахстан, Узбекистан. Начал с Евпатории, но там не нашлось подходящего участка земли. Когда ехал мимо этого участка под Саками, увидел, что здесь что-то разбирают. Оказалось, что эта огромная территория — бывшая автобаза, превратившаяся в свалку. Мне удалось найти собственника и взять участок земли в шесть гектаров в аренду на 50 лет. Здесь я хотел организовать производство по строительству экологически чистого энергосберегающего жилья с инвестициями в полтора миллиона евро. Но со временем увидел, что взятки превышают мои инвестиции, и я похоронил мысль о том, чтобы завезти сюда немецкое оборудование. Невозможно строить масштабные проекты, если на тебя давят. Но включать обратную передачу было уже поздно, и я тут обосновался».

Двухэтажное здание площадью в 150 кв. м выглядит как обычный домик, если не считать установленных на крыше солнечных панелей. С виду маленький, а внутри светлый и просторный. Он построен из легкого быстровозводимого материала — пенополистирола: зимой стены теплые, а летом прохладные, поэтому не требуют установки кондиционеров, которые к тому же энергозатратные. Дом имеет автономное электроснабжение от солнечных коллекторов и ветрогенератора. Благодаря этому горячая вода и отопление полов тут круглый год, как и электроснабжение бытовых приборов. Во дворе большой участок земли огорожен электрическим забором — это загон для лошадей. Забор также питается от солнечной батареи. Вода поступает в дом из скважины, а канализация организована таким образом, что, проходя через три фильтрационных колодца, слив выходит на участок абсолютно чистый. Хозяин утверждает, что с учетом нынешних проблем полуострова с энерго- и водоснабжением этот дом — решение всех этих проблем.

«Такие дома должны быть доступными для всех, — считает Эдуард. — Себестоимость строительства намного дешевле, в том числе и по энергосбережению. Например, ты построил дом из ракушняка, потому что больше в Крыму не из чего строить, и обслуживаешь его 20 лет. За это время вырастет цена на газ, воду и электричество, и ты платишь все больше денег. И получится, что через 20 лет ты мог бы еще один такой дом иметь за эти коммунальные расходы. Я вообще не понимаю: столько денег, сколько население платит за электричество, не поддается никакой логике. Энергия солнца и ветра всегда бесплатна. Только в Саках, по статистике, 257 солнечных дней в году. Если есть такая возможность, почему ее не использовать? Зачем столько сжигать топлива, чтобы добывать электроэнергию?! Солнца и ветра здесь хватает! Крым может производить солнечную энергию, обеспечивая себя сам да еще и на материк продавать».

Хотя прижиться новым технологиям на нашей земле трудно — у людей психология не та. Из русского или украинца никогда не сделают европейца, и наоборот... Как ботинок на два размера больше носить не получится.

Сейчас идея производства автономных домов заморозилась. Ранее материал завозился из Киева и Донецка, где Эдуард установил оборудование и начал выпуск строительных блоков по собственным чертежам. Теперь же производство под Горловкой остановилось, а материалы из Киева не завезешь. Есть еще производство в Ростове-на-Дону, но транспортные расходы могут превысить себестоимость материала. Возможно, после окончания строительства Крымского моста ситуация изменится.

«У нас само государство должно эти технологии поощрять — какие-то легкие кредиты давать, карты финансовой поддержки, чтобы технологии двигались, — говорит Эдуард. — Люди хотят жить и работать».

Соломенное счастье за миллион рублей

В селе Краснолесье Симферопольского района находится экологический дом, построенный по другой технологии. Здесь живет Людмила Дунаева, которая возвела сказочный дом, напоминающий жилище хоббитов из «Властелина колец». Материалы здесь простые: деревянный каркас, соломенные тюки, глина и саман. Саман — это материал, состоящий из смеси воды, соломы, глины и песка. Он при строительстве укладывается вручную, поэтому можно вылепить дом любой формы. В данном случае — округлой. Атмосфера в доме царит и правда необычная — очень уютно и спокойно. На крыше круглое окно, через которое поступает основной свет на второй этаж. Но освещение в доме также есть — за счет все тех же солнечных панелей. Они позволяют использовать холодильник, кухонные и строительные приборы, стиральную машину и компьютер. Вода для технических нужд поступает из бака-накопителя дождевой воды. А воду для питья Людмила набирает из колодца.

«За два года строительства я сюда вложила порядка миллиона рублей, — рассказывает она. — Я продала свою квартиру в Энергодаре Запорожской области и на эти деньги сейчас продолжаю строительство. Еще осталось много внутренних отделочных работ. Суеты много, но я счастлива, что остановилась на этом выборе. Сейчас, во время подорожания коммунальных услуг, меня эти проблемы не затрагивают, мне городского не надо, ведь у меня все свое есть. Причем автономное жилье сейчас набирает обороты. Уверена, что те, кто будет переходить из городов на землю, будут выбирать именно автономное жилье. Это более выгодно и лучше для здоровья. После жизни в промышленном городе я реально на себе прочувствовала, как улучшилось мое здоровье и общее эмоциональное состояние. Бетонные коробки не сравнятся с деревянным и соломенным домом. Он не уступает по теплоте, но превосходит по себестоимости, энергосбережению и скорости возведения. Крыму нужно бережливо относиться к природным ресурсам и не истощать их, а использовать то, что доступно и дешево.