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ПолитикаВласть

Исторический день. Без оговорок

Как прошли выборы президента на полуострове

Инфографика ФРГО

Безоговорочная победа Владимира Путина во всех регионах Республики Крым и в Севастополе не только свидетельствует о его массовой поддержке на полуострове, но также говорит о том, что жители Крыма и Севастополя, голосовавшие на референдуме в марте 2014 года за возвращение в Россию, таким образом выразили свою личную благодарность президенту за то, что он вернул им Родину.

Максимальный показатель явки в Крыму в сельской местности зафиксирован в Нижнегорском районе (82,55%), минимальный — в Белогорском районе (63,28%). В городских округах соответствующие рекорды показали Судак (79,38%) и Ялта (63,95%).

Во всех городах, за исключением Джанкоя, «второй, утешительный приз» от избирателей получил Павел Грудинин с максимальным показателем в Севастополе — 3,59%. В Республике Крым наибольший удельный вес голосов за Грудинина зафиксирован в Ялте — 2,99%. Минимальная электоральная поддержка кандидата от КПРФ — в Первомайском районе (1,70%).

Курсант голосует в Севастополе

У Владимира Жириновского второй результат зафиксирован только в Джанкое, с общей электоральной поддержкой по Республике Крым 1,81% и в Севастополе — 2,89%. Минимум голосов за Владимира Жириновского зафиксирован в Раздольненском районе (1,24%), максимум в Республике Крым — в Ялте (2,61%).

В Севастополе средний максимум поддержки действующего президента зафиксирован на территории Балаклавской территориальной избирательной комиссии — 91,22%, средний минимум — на территории Ленинской ТИК (89,22%).

Новые урны для голосования – электронные

В список регионов электоральной пассивности в Крыму вошли Бахчисарайский, Белогорский и Кировский районы, а также Ялта. Но, как отмечает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселёва, для этих регионов показатели явки свыше 60% — это «их личный своеобразный рекорд», так как на предыдущих выборах депутатов Госдумы РФ именно в этих районах уровень явки был ниже 45%.

В целом по Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 92,15%, в Севастополе — 90,19%.

В Бахчисарай на выборы прислали полевые кухни

Диапазон электоральной поддержки Ксении Собчак варьируется от минимального показателя в Керчи (0,88%) до максимального — в Белогорском районе (2,62%). В среднем по Республике Крым электоральный рейтинг Ксении Собчак составил 1,65%, а в Севастополе — 1,27%.

Подготовил Игорь ШИЛОВ,
По материалам ФРГО.
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года

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Просмотров: 177 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:45

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