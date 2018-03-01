Нас не сломить!

Запреты продолжаются, давление усиливается

Вот уже четвёртый год наш спорт на международном уровне живёт под постоянным натиском большой группы зарубежных соперников и таких солидных организаций, как Международный олимпийский и Международный паралимпийский комитеты, Всемирное антидопинговое агентство, в которых или осталось минимальное количество представителей России, или их вообще нет. Это позволяет различным политическим лобби существенно влиять и на международные федерации по летним и зимним видам спорта.

Большая разница

Если летние Паралимпийские игры насчитывают почти 60 лет со дня их первого проведения, то их собратья по зимним дисциплинам младше «летников» на шестнадцать лет. Впервые люди с ограниченными физическими возможностями вышли на старт своих Игр, которые тогда именовались как Всемирные игры инвалидов, в 1976 году в шведском Эрншельдсвике, и первыми победителями в общекомандном зачёте среди десяти сборных команд стали «стоячие», «сидячие» и слабовидящие спортсмены из ФРГ (10 золотых + 12 серебряных + 6 бронзовых = 28 медалей), по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею среди ампутантов. Состязания имели успех, и было решено назвать их зимними Паралимпийскими играми и проводить каждые четыре года зимой, перед летними Олимпийскими играми. Правда в иных странах и городах. Так продолжалось до 1994 года, когда было решено, что зимние Паралимпийские игры проводятся спустя несколько недель после Олимпийских игр в тех же странах и городах, на тех же спортивных объектах, где состязались олимпийцы.

Читатели будут удивлены, узнав, что в СССР, где всегда в почёте был спорт, наши парни и девушки с ограниченными физическими возможностями в первых трёх зимних Играх не участвовали в Эрншельдсвике-1976, в норвежском Гейло-1980, в австрийском Инсбруке-1984. Лишь спустя четыре года, когда Инсбрук вторично принимал паралимпийцев, советские спортсмены дебютировали среди «зимников», но добыли лишь две бронзовые медали и остались в общекомандном зачёте только пятнадцатыми. Игры понравились нашим инвалидам, но в начале 90-х страна стала распадаться на отдельные «национальные квартиры», и во французские Тинь и Альбервиль — 1992 прибыла объединённая команда СНГ, которая неожиданно для всех стала третьей в общекомандном зачёте (10 золотых + 8 серебряных + 3 бронзовые = 21 медаль). Примерно на таком же уровне выступали наши парни и девушки на Играх в норвежском Лиллехаммере-1994, в японском Нагано-1998, в американском Солт-Лейк-Сити-2002, где сборная России занимала пятые места. Тем временем на этих восьми прошедших фестивалях зимнего спорта у паралимпийцев лучшими были: ФРГ (1976), Финляндия (1980), Австрия (1984), Норвегия (1988, 1994, 1998), США (1992). Кстати, на Играх у себя в Инсбруке австрийцы, великолепно выступив в горнолыжном спорте и лыжных гонках, вдруг «проснулись» и установили рекорды по добыче наград, которых они набрали 70, причём золотых медалей у них было 34, и это число не смогли превзойти на последних трёх Играх сборные России (первенствовала в Турине-2006 и в Сочи-2014) и Германии (стала сильнейшей в Ванкувере-2010, оставив вторыми россиян). Причём у себя на Паралимпиаде, на берегу Чёрного моря, наша сборная отняла у австрийцев рекорд по количеству завоёванных наград (30 золотых + 28 серебряных + 22 бронзовые = 80 медалей), но так и не смогла превысить их рекорд по золотым медалям.

Как остановить россиян?

Следует отметить, что в последние годы столь же мощный прорыв в мастерстве совершили и летние российские паралимпийцы. И когда был опубликован явно фейковый доклад канадского иезуита Ричарда Макларена, обвинившего Россию в государственной поддержке допинга, первым поверил в эту бредовую идею президент МПК английский лорд Филип Крэйвен. Он со своей компанией прихлебателей исключил Паралимпийский комитет России из своей организации, лишив наших спортсменов с ограниченными физическими возможностями права стартовать на летних Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро-2016. Кстати, несмотря на смену власти во главе МПК, россияне ещё не восстановлены в рядах этой организации, чему откровенно рады многие представители англосаксонского спортивного лобби, нашедшие возможность остановить мощную дружину наших спортсменов-инвалидов, которые снискали себе славу лидеров мирового паралимпийского спорта.

Перед руководителями нашего ПКР начальники международной организации, чтобы вернуть нас в «паралимпийскую семью», поставили два условия: признать правоту доклада Макларена и способствовать восстановлению работы РУСАДА, что просто-напросто не входит в компетенцию этой национальной организации. И эти, по сути дела, невыполнимые условия до сего дня делают наших спортсменов изгоями на главных спортивных фестивалях, таких как летние и зимние Паралимпийские игры, хотя федерации по подавляющему большинству видов спорта с радостью допускают сборные России на чемпионаты мира, в которых участвуют спортсмены, рекомендованные нашей страной. А вот на Паралимпийские игры уже МПК на своё усмотрение решает, кого из россиян приглашать, а кого нет, даже среди атлетов, выполнивших все отборочные нормативы. В идеале команда, стартовавшая на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, по всем шести видам спорта (англосаксам опять удалось «изнасиловать» исполком ПМК, и он включил в программу Игр парасноуборд, спортивную вотчину американских и канадских инвалидов) могла иметь в своём составе почти 70 спортсменов. Такого количества участников добилась только сборная США. У Канады было 58, Японии — 38, Южной Кореи — 36, Норвегии — 32. Ну, а россиянам, допустив их под наименованием «нейтральные паралимпийские атлеты», со всеми запретами на их национальную идентичность, разрешили прислать на Игры лишь 30 спортсменов, полностью лишив права стартовать нашим парням в лыжных гонках, биатлоне, в хоккее, и не допустив явных лидеров в других дисциплинах. И это в то время как те же стреляющие лыжники Иван Голубков и Станислав Чохлаев, по мнению зарубежных специалистов, могли реально рассчитывать, причём каждый, на три-четыре золотые медали южнокорейской пробы. Так же, как хоккеисты и кёрлингисты, носящие титулы чемпионов мира. Но первых, как говорилось выше, даже не допустили к отборочному турниру, а вторых лишили их «скипа» Андрея Иванова, а без него смешанная команда наших колясочников не представляет грозную силу и заняла в итоге лишь пятое место. Вот так победителей предыдущей Паралимпиады в Сочи-2014, казалось, тормознули на пути к очередному успеху в Пхёнчхане-2018. Но не учли, что, как писал признанный классик мировой литературы русский поэт Николай Некрасов в стихотворении «Есть женщины в русских селеньях», которых: «В игре её конный не словит, в беде — не сробеет, спасёт; коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт!»

Есть у нас такие женщины!

Трёхкратной чемпионкой Пхёнчхана стала дебютировавшая на Играх Екатерина Румянцева, двукратными — её опытные подруги по команде Анна Миленина (в активе которой уже семь высших паралимпийских наград) и Михалина Лысова (шесть чемпионских титулов). Трио этих выдающихся мастеров, выступая в лыжных гонках и биатлоне среди «стоящих» и слабовидящих спортсменок, вместе завоевало 17 медалей различного достоинства. Три медали в этих дисциплинах в активе и у их «сидящих» подруг Марты Зайнуллиной и Ирины Гуляевой. Глядя на блестящие выступления прекрасного пола, не ударили лицом и двое наших горнолыжников. 20-летний Алексей Бугаев выиграл золотую и серебряную медаль, а его старший товарищ, 45-летний Валерий Редкозубов — две бронзовые. Более того, наши девчата, не имея поддержки от мужчин, сугубо женским составом вышли на старт открытой и смешанной эстафет среди биатлонистов и лыжников, где на двух этапах они вели борьбу... с мужчинами. Разумеется, медалей не завоевали, но сумели продемонстрировать всему миру, причём не только спортивному, что «в беде — не сробеют, спасут!» И не случайно уже на второй день после возвращения из Пхёнчхана их принял президент Российской Федерации Владимир Путин и вручил высокие государственные награды. Глава нашего государства отметил, что второе место в общекомандном зачёте (8 золотых + 10 серебряных + 6 бронзовых = 24 медали) — великолепное достижение наших спортсменов, которые смогли расположиться в своём «усечённом» составе между двумя самыми многочисленными сборными, уступив американцам (13+15+8=36) и опередив канадцев (8+4+16=28). Молодцы!