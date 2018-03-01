Виктор Бабанин: «12 работ я лично подарил Аксёнову, и они у него висели в Вашингтоне»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» встретился с одним из самых известных крымс-ких свободных художников

«Панель» и деньги

— С чего живет современный художник?

— Кто как. Кто-то делает работы «на панель», как говорится, — летом, в сезон ездят в Ялту, Севастополь, просто на улице продают. При этом я «на панели» видел очень достойные работы. Классные художники, но им ничего другого не остается делать, потому что частных галерей нет у нас. В Севастополе есть две, у нас — ни одной.

— В Симферополе ни одной?

— В Симферополе нет. Я много лет мечтал сделать центр современного искусства, но куда бы я ни обращался, и при Украине, и теперь, все говорят: да, идея интересная... И всё. Я сейчас уже делаю четвёртую выставку «Крымский мост» республиканской библиотеке имени Франко, в Симферополе, и помощи никакой вообще, несмотря на то, что на предыдущем «Крымском мосту» было 58 художников со всей России. Да и массу формальностей нужно соблюсти, заранее — за год — составить программу... Мне вот этой всей бюрократией заниматься и одновременно писать, заниматься искусством — очень сложно. И что касается рекламы, афиш, буклетов — всё это за свой счет. И транспортные расходы, и оформление работ — это очень дорого сейчас. Оформить одну работу — тысяча рублей. И это если небольшая работа! А многие не могут себе и этого позволить. То есть великолепные работы дают на выставку, но они не оформлены, их так не выставишь... Короче, нам всем нужны спонсоры. Разве что Ротари-клуб помогает. Но они тоже не могут бесконечно.

— О, это вечный вопрос денег! Вот мы говорили про «панель», вы таким занимаетесь?

— Нет. Я не могу себе такого позволить.

— Почему?

— Есть определенные амбиции. Есть гордость. Я, например, почетный член Хайдельбергской академии художеств, член Союза дизайнеров. То есть я не могу позволить себе стоять «на панели» и продавать просто на улице свои работы... Я периодически в дизайнерской сфере зарабатываю. То возьмешься какой-то бар оформлять, то ресторан. Но это раз в году. Или иллюстрировать книгу. Но это тоже так себе заработок. Писатели тоже люди бедные, к тому же в основном мои друзья. Я проиллюстрировал уже более 30 книг и, может быть, за две из них авторы смогли заплатить.

— Кстати, насколько я помню, знаменитое, классическое издание «Остров Крым» Василия Аксёнова вы иллюстрировали?

— Да. Было напечатано 12 репродукций, но все не смогли поместить, поэтому получились только форзац и обложка. А эти 12 работ я лично подарил Аксёнову, и они у него висели в Вашингтоне, он тогда преподавал в университете... Он повесил их себе над креслом. Было приятно, что они ему понравились.

На «мосту»

— Вернёмся на «Крымский мост». Насколько я понимаю, этот проект старый и название появилось задолго до нынешнего тренда...

— Этот проект мы придумали ещё в 1994 году, тогда была выставка первого «Крымского моста». Тогда ещё и в помине не было идеи строить мост через пролив, но мы уже наводили свои мосты. Потом этот проект на какое-то время пропал, а сейчас возродился. Но, говоря честно, еле-еле держимся. Если не будет спонсирования со стороны государства или каких-то частных компаний, то проект может умереть. И будет очень жалко, потому что очень хороший коллектив, хорошая группа художников в нём задействована. Настоящих художников.

— Я наблюдал в разных творческих кругах после событий 2014 года не слишком радостные процессы. В том смысле, что сообщества из-за политических причин распались. Кто-то уехал из Крыма по этим причинам. Была какая-то тусовка, в одном направлении все двигались, общались, взаимодействовали, а потом всё развалилось. Одни — там, другие — здесь, и как дальше будет — неизвестно... Нет какого-то ощущения минуса?

— У меня нет. Наша группа была основой крымского товарищества современного искусства, и мы как были этой группой, так и остались. Всё нормально. Такого раскола политического не произошло. Только прибавляются люди. И «Крымский мост», кстати, тому подтверждение.

— Давайте немного подробнее об этом...

— На новом «Крымском мосту» (вообще это называется «Творческое объединение «Крымский мост», где я являюсь арт-директором) будут самые яркие крымские и общероссийские художники. Я позвал новых людей из Академии художеств России, а это — художники из Золотого кольца России: Нижнего Новгорода, Орла, других российских городов... Живопись, скульптура, графика, художественное фото. Будет представлено лучшее, что создано за последние несколько лет, только новые работы. Старые работы принципиально не берём.

— А ведь, кроме «Крымского моста», в симферопольской библиотеке им. Франко проходит и ваша персональная выставка...

— Да, в феврале открылась. У меня юбилей и жизни, и творчества. 55 и 35 лет. И это всё оказалось связано. Выставка называется «По линии судьбы». Но основная часть работ — работы из коллекции моих друзей. Из 140 работ семь моих всего.

— То есть юбилей творчества, юбилей жизненных лет стал поводом для того, чтобы пропиарить своих друзей? Это потрясающая жертвенность.

— Я не об этом думал. Хотелось просто сделать интересную выставку. И это, я считаю, удалось.

— Что вдохновляет в последнее время?

— Наверное, хорошие фильмы, музыка. Не новое. Новое стараюсь не смотреть, чтобы не засорять себе мозги. Сейчас очень агрессивная культура, и это поддерживается, и это нравится массам. Но я не вижу в этом искусства. Я вижу в этом рынок. И это не вызывает во мне никаких положительных эмоций.

— Я знаю, что техник, стилей и жанров у вас очень много. И акварель, и гуашь, и масло, и мастика, монотипия... Я больше в Крыму не видел, чтобы так делали...

— Больше никто и не делает. Я уже 30 лет занимаюсь монотипией и шаг за шагом удалось усовершенствовать технику. Это очень грязное дело — мастика. В прямом смысле. Но интересна тем, что основная часть рисуется пальцами, очень живая техника. Кисточка — это всё же что-то вроде посредника, а если пальцами, то это уже напрямую. Монотипия, она живая, очень благодарная техника.

— Ведь и станок для этого нужно сделать самому, взять же негде?..

— Конечно, это тоже. Отдельная история. Когда-то продавались подольские стационарные станки, но потом это закончилось. Свой станок я сам собирал.

«Неправильный прикус»

— Некоторое время назад в Симферополе появилось новое место притяжения творческих людей — «Неправильный прикус», на улице Ленина. И по моим субъективным наблюдениям, там рождается нечто новое, там рождается (а может, уже и родилась) настоящая культурная жизнь, а это не такое уж и частое явление в нашем краю.

— Это прекрасное место. Там и выставки, и выступают. Некая лаборатория для общения людей творческого круга, совершенно некоммерческая. Некое сообщество, где по интересам собираются люди, и они — альтернатива официальному Союзу художников. Но я думаю, что им очень трудно будет выживать. Тут, опять же, всё упирается в деньги.

— А что происходит в Крыму особенного, что выделяет наш регион каким-то образом в плане художников, живописи?

— Я думаю, что особенность Крыма в том, что здесь много солнца. Художники из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов приезжают сюда и заряжаются солнцем. Потому что для художника свет — это очень важно. Любую картину, любой пейзаж нужно писать при определенном свете. А когда свинцовые тучи, то появляется ощущение тяжести. У нас другая живопись, больше импрессионизма, у нас все заряжаются вот этим французским импрессионизмом. На такую работу смотреть приятно, она радостная, она всегда привлекает. Если выбирать между пасмурной работой левитановского типа и, допустим, Ренуаром, то, как правило, человек выберет Ренуара. Хотя Левитан более реалистичен. Вот это и отличает Крым. Я знаю нескольких художников из Санкт-Петербурга, которые приезжают в Крым каждый год, у них есть такая возможность, и они считаются у себя просто суперхудожниками и яркими личностями. А всего лишь увозят с собой кусочек Крыма и там продолжают писать в такой же манере импрессионизма. Это очень важно. Люди хотят окружать себя светлым, радостным, а не мраком. Мрака хватает просто в жизни, а если еще мрак в искусстве...

— Есть ли такое понятие «крымская школа»?

— Да, конечно. Во-первых, это наше художественное училище. Во-вторых, те художники, которые живут в Крыму, Крым пишут и его олицетворяют. Плюс пленэры. Формируются стиль, особенность, так сказать. Мы, к примеру, делали несколько пленэров в Нижней Ореанде — «Музыка красок» это называется — объединилась группа людей очень интересных, и мы провели уже три пленэра. Выезжаем осенью, в самое благодатное время для художника — всё яркое, листья жёлтые, красные, виноградники очень красивые... Так вот мы едем в санаторий, там живем две недели, питаемся и пишем. И потом оставляем принимающей стороне несколько работ. Это очень выгодно и для художников, и для принимающей стороны, потому что она потом устраивает аукционы, продает работы...

— Картина вообще недешевое удовольствие. Мы вот с вами говорили про «панели», даже там цены загибают ой-ой-ой...

— Да, это очень дорого. А цены на картины загибают потому, что краска дорогая и холсты. Допустим, я никак не могу развернуться с одним проектом. Мне просто нужно сразу холстов 50 и красок хотя бы килограмм по 10 разных цветов, чтобы размахнуться и не экономить на каждой красочке и писать какие-то работы, разбавляя до акварельной консистенции. Хочется писать широко, жирно, ярко.

Досье

Бабанин Виктор Валентинович

Родился 18 февраля 1963 года в Джанкое. Окончил Крымское художественное училище им. Самокиша.

С 1984 года — участник и организатор выставок современного искусства.

В 1984–1995 годах — член правления Крымского товарищества современного искусства.

1986–2000 годы — директор галереи «БАРО».

1987–1993 годы — главный художник телекомпании NFI.

Член Союза писателей России, Белоруссии, Украины, лауреат Государственной премии Республики Крым, член Хайдельбергской академии искусств (Германия). Участник более 70 отечественных и зарубежных выставок. Работы художника хранятся в музеях и галереях Европы, Америки и России.