Алкоголь, возмездие и странные услуги

В Феодосии поймали нетрезвого начальника райотдела полиции, а в Зуе появилась ритуальная автостанция

Картина минувшей недели на этот раз будет, по нашему мнению, не полной без освещения двух любопытных случаев. Первый из них связан с наказанием высокопоставленного полицейского, позволившего себе нетрезвым сесть за руль, второй — с неожиданным «перепрофилированием» автостанции.

Выпил, сел за руль — ответь

Плохо, когда правоохранители позволяют себе преступать закон. И хорошо, когда перед этим законом они оказываются также равны, как и рядовые граждане. Выпил, сел за руль — ответь. Каким бы ты большим начальником не был. Например, как это произошло недавно в Ленинском районе полуострова, где начальник полиции местного райотдела МВД будет уволен за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, наказание понесут и его непосредственные руководители. «Инспекция по личному составу МВД по Республике Крым провела проверку в отношении одного из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району, который позволил себе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В феврале 2018 года мужчина, который является должностным лицом органов внутренних дел, находясь за рулем своего автомобиля, был остановлен экипажем ГИБДД. В ходе проверки госавтоинспектором у водителя были установлены признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования в установленном порядке нарушитель отказался», — сообщили в пресс-службе. По итогам служебной проверки майор полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители «будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом».

Также сообщается, что, как стало известно крымским журналистам, вышеописанное происшествие произошло еще третьего февраля. Известно также и время — около двух часов ночи. А произошло это так. В Феодосии сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением начальника полиции ОМВД Ленинского района, майора Максима Новикова, который находился в нетрезвом состоянии. После остановки Новиков оказал сопротивление законным требованиям сотрудникам ГИБДД, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в Феодосийский отдел полиции.

В мировом суде в Ленинском районе протокол об административном правонарушении был рассмотрен в порядке очереди — 21 марта. После чего, собственно, и появились соответствующие новости.

По данным журналистов, ранее Новиков трудился в Москве — на его автомобиле и сейчас установлен госномер с кодом региона «197».

В МВД по Республике Крым добавили, что ведомство «выражает однозначную приверженность принципам недопустимости совершения сотрудниками проступков, затрагивающих честь и достоинство стражей порядка». «Во всех случаях выявления должностных лиц органов внутренних дел в состоянии опьянения при управлении автомобилем такие сотрудники подлежат увольнению по негативным основаниям, без выходного пособия и иных социальных выплат», — прокомментировали ситуацию в МВД по Республике Крым.

Ритуальная автостанция

Ещё одна любопытная ситуация, о которой стало известно журналистам, сложилась в Зуе Белогорского района. Некоторое время назад местные жители сообщили, что в их посёлке появилась некая «ритуальна автостанция». А именно: пока в Зуе ждут, когда построят новую автостанцию, в здании бывшей автостанции занимаются бизнесом. Кладбищенским. Один из местных предпринимателей предлагает венки, гробы и полную организацию похорон. Это здание не относится к ведению госпредприятия «Крымавтотранс». Данную ситуацию там уже комментировали. Не является оно и муниципальным, то есть, относящейся к администрации Зуйского сельского поселения. Следовательно, в государственную казну средства за аренду помещения не поступают. Но, по словам самого предпринимателя, который не хотел идти на контакт, «за аренду платить никому не надо, а здание относится к церкви», которая дала ему возможность пользоваться помещением практически безвозмездно. Некоторым образом это подтверждают и местные власти.

Андрей Лахин, глава администрации Зуйского сельского поселения:

«Это здание церкви. Епархии. И чем заниматься в этом здании решает епархия. Мы здесь ничего сделать не можем и никого не можем заставить убрать все это. Они считают нужным заняться этим в этом здании — они занимаются».

Был направлен информационный запрос и в Крымскую епархию. И она дала на него ответ, после чего возникло множество противоречий.

Свято-Никольский храм находится как раз по соседству, но там отрицают тот факт, что церковь якобы зарабатывает на ритуальных услугах. Настоятель храма, о. Сергий, письменно разъяснил, что община храма несколько раз обращалась в сельсовет с просьбой о передаче этого здания и на сессии поселкового совета депутаты одобрили решение. Но помещение так и не передали церкви, так как на него нет необходимых документов.

В рапорте на имя митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, говорится: «Иерей Сергий Иванов, настоятель храма п. Зуи, дал свои разъяснения по сложившейся ситуации. Община храма обращалась в поссовет несколько раз с просьбой о передаче здания бывшей автостанции в пользование прихода. На сессии поссовета решение было одобрено, но на этом этапе все остановилось, так как на данное здание не оказалось нужных документов для оформления.

Получается, что когда журналисты брали комментарий у головы п. Зуи Андрея Лахина, он дал им неправильную информацию, исходя из того, что здание хотят передать в собственность епархии, но умолчал о том, что пока не передали.

Андрей Лахин, глава администрации Зуйского сельского поселения:

«Ритуальные услуги — это их, церковное. Деньги за услуги получает церковь».

Но, как выяснилось, церковь к ритуальным услугам отношения не имеет, а, следовательно, не может знать кто и кому платит арендную плату.

Ситуация запутанная. Но после поднятого журналистами шума наступило затишье. Пока кто-то умалчивает о своем бизнесе, ритуальные услуги в здании бывшей автостанции не предоставляются. По словам местных жителей, как только вокруг этого здания начала происходить суматоха, лавочку быстро прикрыли. Но надолго-ли?