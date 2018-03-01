Вторая холодная война?

Победа Владимира Путина на президентских выборах может стать «топливом больших процессов», в которых Крым был началом

На этой неделе практически вся зарубежная новостная повестка, так или иначе касающаяся Крыма, была посвящена прошедшим выборам президента РФ и собственно Владимиру Путину. Кроме того, риторика и темы позволяют предполагать полномасштабную подготовку общественного сознания к новой холодной войне.

Негативная прогрессия

Ярче всего так называемая негативная прогрессия проявилась на страницах крупного американского издания, утверждающего: крымский вопрос, война в Донбассе и в Сирии, якобы вмешательство Кремля в выборы других государств — все это превратило Москву в постоянную мишень западных СМИ. Эти СМИ начали полномасштабную компанию по дискредитации России как таковой и её законной власти в частности. Фактически любая новость, касающаяся России и Крыма как части её территории, становится поводом для нагнетания негативной обстановки. Это может говорить о реальном начале новой холодной войны. Даже художественные сериалы стали снимать жесткие, антироссийские. Например, уже вышел второй сезон норвежского сериала «Оккупированные». Снято дорого и реалистично. В сериале россияне официально вошли в Норвегию и овладевают газовыми месторождениями. Норвежских военных, которые сопротивляются, похищают и увозят в Мурманск...

Бьют биткоином

Долгое время российские трейдеры были не на шутку озабочены тем, что они могут лишиться доступа к криптовалютной бирже из американского Лас-Вегаса Bittrex после того, как она опубликует новые условия обслуживания и они вступят в силу в этом месяце. Однако это беспокойство оказалось напрасным: криптообменник официально блокирует доступ к своим услугам иранцам, сирийцам, кубинцам, а также жителям Северной Кореи и (как сказано на сайте) «Крымской территории». Эти условия будут официально запрещать резидентам любого государства или территории, на которые США наложили эмбарго, доступ к торговым услугам биржи Bittrex. Таким образом, западные финансисты стараются разделить российское бизнес-сообщество, вынуждая делать выбор: «за российский Крым и без доступа к мировым биржам, или против, но в одной компании с иностранным капиталом».

От реальности не уйти

На сайте CNN, как практически и на всех других зарубежных, главной темой стали президентские выборы в России и, в частности, то, как они проходили в Крыму. Информация, увы, подавалась явно предвзято, хотя журналисты и пытались, как говорится, «сохранить лицо». Но политический заказ, видимо, оказался сильнее. Вкратце: западный мир утверждает, что не будет признавать результаты выборов на территории полуострова. Но от реальности не уйти, как бы ни старались западные пропагандисты. Крым голосовал законно, легально, как часть России. И сделал свой выбор. Но победа на них Владимира Путина, как говорят западные аналитики, «может стать топливом больших процессов».

«С ума сошли, что ли?!»

«Президент России Владимир Путин не собирается ни при каких обстоятельствах отказываться от Крыма, — сообщает издание. — Об этом он сказал в интервью для фильма „Путин“ российского журналиста Андрея Кондрашова. Один из вопросов, которые Кондрашов задал Путину, касался обстоятельств, при которых Россия могла бы вернуть Крым Украине. „Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда“, — ответил ему Путин». Публикация появилась после того, как в сети был показан фильм другого российского журналиста, Владимира Соловьева, под названием «Миропорядок-2018». В нем Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к действиям по присоединению Крыма к России. «Мне иногда кажется — и думаю, что под этим есть определенные основания, — что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — сказал Владимир Путин.