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Чей туфля?

Раздел имущества, нажитого во время гражданского брака

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о разделе имущества, нажитого во время гражданского брака (сожительства). Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Особые правила

«Гражданский брак» — часто упоминаемое словосочетание, которое подразумевает под собой сожительство лиц без регистрации брака в установленном законом порядке, т. е. с точки зрения юридической, настоящий гражданский брак, который признается нашим государством и законом, — это брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах ЗАГС, с внесением соответствующей регистрационной записи, со штампами в паспортах обоих супругов и с выданным им на руки свидетельством о регистрации брака. Однако в народе на сегодняшний день «гражданским браком» называют фактические брачные отношения, не зарегистрированные в ЗАГСе. Такой брак не приводит к формированию общей совместной собственности «супругов».

Юридически, т. е. с позиции закона, «гражданский брак» не влечет никаких правовых последствий законного брака и не влечет за собой установления режима совместной собственности на имущество, приобретенное в период совместного проживания, в том числе на доли от участия в хозяйственных обществах (ООО, ЗАО, ОАО), на недвижимое имущество, на денежные вклады и т. д. Собственником того или иного имущества является лицо, на которое оно зарегистрировано. Для урегулирования имущественных отношений «супруги», состоящие в фактических брачных отношениях и не собирающиеся вступать в брак, могут заключать различные договоры (соглашения) по урегулированию имущественных отношений. Такие договоры прямо не предусмотрены действующим законодательством, однако могут быть заключены фактическими «супругами» в соответствии с принципом свободы договора. Такие договоры не являются брачными договорами в смысле действующего семейного законодательства, однако по своей сути сходны с ними.

Если вы планируете вместе приобрести имущество и в дальнейшем иметь права на него, как на общее, то рекомендуется оформление такого имущества в общую долевую собственность. Таким образом, согласно ст. 244 Гражданского кодекса РФ, вы сможете по согласованию между собой устанавливать на определенное имущество, а также имущественные обязательства режим общей собственности.

Имущество, приобретенное в период сожительства в общую долевую собственность, подлежит разделу между «супругами» по правилам гражданского законодательства об общей долевой собственности. Раздел возможен в любое время — как в период, так и после прекращения «гражданского брака».

Если «супруги» не определят заранее режим имущества до его приобретения, не установят вклад каждого и не оформят право общей долевой собственности на него, разрешить спор о разделе имущества будет весьма затруднительно и придется обращаться в суд с исковым заявлением о признании права общей долевой собственности на конкретное имущество и его раздела, права на долю в общей долевой собственности на имущество, обязательства одного из сожителей общим и раздела этого обязательства между сожителями.

Определённые условия

Действующее законодательство РФ не предусматривает правила о том, что имущество, приобретенное сожителями в незарегистрированном браке, становится их общей долевой собственностью.

Таким образом, случаи успешного раздела имущества сожителей в гражданском браке как общего в судебной практике единичны. Как показывает судебная практика, такие споры достаточно сложны с точки зрения доказывания права собственности на то или иное имущество.

Фактическому супругу необходимо сформировать обоснованную и доказательную позицию при наличии определенных условий, таких как:

1) сожительство (продолжительность, устойчивость отношений, восприятие в качестве семьи со стороны окружающих и т.п.);

2) ведение общего хозяйства, формирование общего семейного бюджета с подтверждением совместных расходов;

3) формирование имущества, которое сожители считали общим; это может быть подтверждено:

— расчетом общих доходов сожителей при оформлении в банке ипотечного кредита на одного из них;

— платежными документами об оплате каждым из сожителей задолженности;

— предоставлением залога или поручительства одним из сожителей для получения другим кредита на покупку автомобиля, квартиры, земельного участка, мебели, для производства ремонта и т. п.;

4) вложение каждым сожителем денежных средств в приобретение имущества, которое они считают общим (с подтверждением источников денежных средств, доли участия, стоимости приобретенного имущества и т. п.).

На положительное решение вопроса о разделе имущества будет влиять доказанность степени участия сожителей средствами и личным трудом в приобретении имущества.

 

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Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года

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Просмотров: 142 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:13

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