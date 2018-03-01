Губернатор таинственного острова

2 апреля исполняется 266 лет со дня рождения Карла Габлица, ботаника, географа-натуралиста, которого сегодня называют «первооткрывателем Крыма»

Если бы в Книге рекордов России был раздел «Чиновники, внесшие существенный вклад в развитие науки», фамилия Габлиц, наверное, возглавляла бы его. Хотя назвать его чиновником можно лишь условно, несмотря на то, что Карл Иванович уже в первые годы присоединения Крыма к России рискнул занять на неизведанном полуострове высокую государственную должность.

Долговременный контракт

Одни исследователи пишут, что Карл Габлиц является представителем древнего прусского рода, другие, что он родился в большой крещеной еврейской семье. И те и другие ожесточенно спорят друг с другом. Хотя, если подумать, какая, в общем-то, разница, что было до России... Ведь, подписав с Великой империей долгосрочный контракт, Габлицы стали русскими. О чистоте их крови не следует и думать, поскольку они доказали свою любовь к новой родине чистотой помыслов и великой пользой своих бессмертных дел.

Отец Карла Ивановича (первоначально Карл-Людвиг Габлицл или Габлицль, нем. Carl Ludwig Habliz (Habliz’l)) Иоганн Вензель Габлиц попал в Россию с легкой руки государственного деятеля, основателя Московского университета и Петербургской академии художеств Ивана Ивановича Шувалова. Шувалов на тот момент занимался обустройством университетской типографии и искал опытного литейщика. Оного никак не находилось. Почти отчаявшись, Шувалов посмотрел в, так сказать, доступном импорте — обратился с просьбой к командующему армией в оккупированной после Семилетней войны Пруссии генералу Виллиму Фермору найти «изрядного» типографа «c прибавлением жалования того, что он в Кенигсберге получал, в полтора».

Фермор, человек военный, воспринял просьбу как приказ, а приказы, как известно, надо выполнять. В письме к Шувалову от 16 апреля 1758 года Фермор сообщил о «словолитном мастере» Иоганне Вензеле Габлице, который «добрую репутацию в искусстве своём имеет».

Вот тогда-то и был заключен уже упомянутый долгосрочный контракт. Габлиц-отец обрел новую родину, новую зарплату и положение в обществе. Старшему его сыну, Карлу, было в ту пору шесть лет. И он с воодушевлением и любознательностью ребенка этого возраста стал впитывать новые впечатления и новые знания. Правда «российскому языку принуждён был научиться самоучкою, потому что в оной гимназии (Гимназия Московского университета. — Ред.) тогда ещё не было особого для сего класса»...

Параллели и человек на своем месте

Карл Габлиц как ученый развивался параллельно с геополитической ситуацией в Причерноморском регионе. И научно дозрел как раз тогда, когда Россия была готова присоединить Крым.

Вскоре после опубликования манифеста Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», летом 1783 года, новоиспеченного действительного члена Петербургского вольного экономического общества Карла Габлица направили на новоприобретенные территории.

Это было сродни Колумбовому плаванию. Ему, Габлицу, предстояло узнать, что из себя представляет terra incognita, иными словами, надо было составить естественно-научное описание Крыма «по всем трём царствам природы» и провести топографические съёмки.

Габлиц с заданием справился блестяще, с чисто немецкой четкостью и педантизмом. С весны до осени он ездил по крымским горам, долам, степям, исколесил полуостров вдоль и поперек, заглянул на Тамань. Без устали изучал, анализировал, записывал. И в декабре 1784 года отправил своему главному «государственному заказчику», князю Григорию Потемкину свой, так сказать, отчет о проделанной работе — «Физическое описание Таврической области по её местоположению и по всем царствам природы» В 1785 году труд Габлица по высочайшему повелению издали за казённый счет. А потом «Физическое описание Таврической области...» перевели на французский, английский и немецкий языки. Так, благодаря усилиям Габлица, «о совершенствах Тавриды» узнали во всем мире.

Манна небесная

Карл Габлиц был из тех редких людей, на которых признание их заслуг нисходит при жизни и может быть исчислено в денежном эквиваленте. Потемкин не скупился на средства поощрения «своих людей», и на Габлица, подобно манне небесной, посыпались милости небожителей.

В 1786 году Потёмкин-Таврический пожаловал Карлу Ивановичу виноградный сад в Судакской долине и одну из лучших дач недалеко от Балаклавы (дача Чоргунь, ныне посёлок Черноречье под Севастополем). И это было только начало...

В мае 1787 года в Крым прибыла совершавшая свое грандиозное путешествие в полуденный край императрица Екатерина II. Потемкин не преминул вывести своего протеже пред светлые очи Великой. И пропиарил его труд как заслуживающий всякого внимания. Императрица действительно интересовалась натуральной историей и к тому же весьма доверяла суждениям светлейшего князя. Потому милостью своей Габлица не обошла. Учёному был пожалован орден Святого Владимира IV степени (позже, в первый день 1794 года, к нему добавился орден III степени) и бриллиантовый перстень (по другим сведениям, усыпанная бриллиантами табакерка). В феврале 1788 года Карла Ивановича произвели в коллежские советники и назначили вице-губернатором Таврической области. На этой должности он оставался до 1796 года. А когда губернатора Каховского отозвали под Очаков, на должность генерал-провиантмейстера, Габлиц на пять месяцев принял на себя должность правителя Тавриды. С ней он справлялся не хуже, чем с научными данными, ведь к тому времени Карл Иванович знал полуостров даже лучше, чем свои пять пальцев. Он сроднился с этой землей и восхищался ею: «В редких, может быть, других странах света можно найти столько совокупленных вместе совершенств!»

Личные рекорды Габлица

Габлиц ввел в научный оборот многие термины, названия, характеристики географических объектов полуострова.

- Габлиц представил первое схематическое природное районирование Крыма, разделяя его на части: «плоскую или ровную», «горную» и «полуостров Керченский».

- В горной части полуострова Габлиц впервые выявил три гряды: «передовые», «средние» горы и «крайний Южный хребет».

- Габлиц впервые назвал в качестве самостоятельной географической единицы «Полуденный» (Южный) берег Крыма.

- Габлиц обнаружил известковые, глинисто-сланцевые, вулканические горные породы, исследовал почвы различной мощности и качества, отметил значительную крутизну южных склонов горных гряд и пологий характер северных, а также неровности плоских вершин в горах, описал впервые ледяные пещеры и 20 рек, а также неизвестный тогда водопад Учан-Су.

- Благодаря Габлицу в России узнали о минеральных богатствах Тавриды, о её солёных озёрах, залежах нефти на Керченском полуострове, железной руды, мрамора, серного колчедана, о местной железистой глине и белом мергеле.

- В списке растений Габлица, ставшем первым научным ботаническим реестром Крыма, — 511 видов, в том числе лекарственных, кормовых, технических трав.

- Имя учёного присвоено пещере в Крыму, в его честь назван род растений Габлиция (Hablitzia M. Bieb.) или Габлиция тамусовидная семейства Маревых.