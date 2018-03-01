Дерево немо, а вежеству учит

Как охраняют и почитают старейшие и знаменитейшие деревья полуострова

Природа Крыма — своеобразный и чрезвычайно увлекательный учебник истории полуострова. Патриархи растительного мира, деревья, чей возраст насчитывает не одну сотню лет, «видели» Пушкина, Суворова, великих князей и талантливейших актёров. Они помнят всё, что происходило на этой земле. А вот о них почему-то забыли. «Крымсккий ТелеграфЪ» выяснял, что нужно сделать, чтобы вспомнили.

Опыт прописной истины

Многочисленные социологические опросы, проводимые в преддверии лета в России, показали, что многие действительно собрались посетить Крым. Некоторые на собственном авто. И движет потенциальными туристами не намерение таким образом показать патриотизм (хотя и такая мотивация присутствует), не любовь к отдыху со всеми удобствами (до подобного рекреационная сфера полуострова ещё не доросла) и не желание ознакомиться с памятниками, которые в огромном количестве и с большим энтузиазмом устанавливают по всем городам и весям. Туристов в Крым влечёт прежде всего природа. Думаете, это банально? Однако опыт показывает, что до практического понимания этой прописной истины крымчане ещё не доросли, вернее, доросли, но отнюдь не все. Горы — хорошо. Море — прекрасно. Но нужна и конкретика, полезная информация, популярно изложенная и врезающаяся в память настолько, чтобы впоследствии отдохнувший в Крыму турист мог пересказывать её своим друзьям, обращая и их в веру в святость крымской природы.

Дубы и таблички

«Однажды я был в Белогорском районе Крыма с группой туристов и встретил там нескольких россиян с материковой части, отдыхающих дикарями. Встреча произошла в нескольких километрах к северу от Белогорска, в долине реки Биюк-Карасу, у так называемого Суворовского дуба, — поделился с «КТ» крымский краевед, автор книги «Деревья силы Крыма» Иван Коваленко. — Суворовский дуб — очень известный и почитаемый экземпляр дуба черешчатого, под которым, как гласит предание, в 1777 году великий русский полководец генерал-поручик Александр Васильевич Суворов вёл переговоры с представителями турецкого султана. Почти из самого основания ствола у дуба выходят четыре большие сросшиеся между собой ветви, из-за чего дуб иногда ещё называют «Четыре брата». Дуб воистину огромен. И не мудрено. Возраст этого великана — 800 лет! С 1997 года дуб находится под охраной государства как памятник природы. Когда-то возле легендарного дерева была табличка с соответствующими сведениями, но вот уже много лет как её нет. Туристов этот факт, кстати, немало возмутил: «А если бы мы вас не встретили?.. Это же халатность — никак не обозначить такой объект!»

По словам Ивана Коваленко, на полуострове случались и гораздо большие «халатности», когда деревья, с которыми связаны легенды и даже целые религиозные культы, пускали на дрова.

В 1922 году — во время, на которое пришёлся пик вандального уничтожения святынь — как рукотворных, так и природных, — было срублено старейшее из всех крымских деревьев — Говоровский дуб. Ему было, только вдумайтесь, полторы тысячи лет! Дуб-гигант, прозванный «крымским баобабом», рос в фруктовом саду, в пойме реки Бельбек, в имении Говорова (отсюда и название). Этим деревом интересовались многие известные люди, чьи имена напрямую связаны с Крымом. Впервые этот потрясающий памятник природы открыл для науки и измерил в конце XVIII века Петер Симон Паллас. Затем, в 1852 году, дуб стал объектом исследования для основателя Никитского ботанического сада Христиана Христиановича Стевена. В 40-х годах XIX века знатная туристка великая княжна Елена Павловна, проезжая мимо, также возжелала измерить дуб, но, как свидетельствуют источники, в лавках Бахчисарая не оказалось мерной ленты такой длины.

«Крымский баобаб» представлял не только исследовательскую ценность. Говорят, кора дуба была не похожа на кору обычного дерева, а «как бы превратилась в окаменелую массу». Местные жители, крымские татары, с большим трудом скоблили её топором для «илача», то есть для лекарства, которым лечились от всех недугов.

Дань легендам

Приведённые примеры «нерационального природопользования» — всего лишь частности. И можно объяснить невнимание к природным объектам, которым предки придали ореол святости, модой на рациональное мышление. Но это слабое оправдание.

«Согласитесь, неверие одного ещё никогда не являлось причиной для отмены всей религии. Практически у всех народов с незапамятных времён имелись легендарные природные объекты, с которыми было связано чувство страха и мистического трепета, вызывающее преклонение перед силами природы, чем им и был обеспечен высокий уровень защиты в веках, — утверждает Иван Коваленко. — В основе возникновения таких „празаповедников“ почти всегда лежала религиозная мотивация. Первичные природоохранные традиции, связанные с религиозно-мистическим почитанием объектов природы, испокон веков существовали на Крымском полуострове. Столкновение и смешение различных народов и культур, в течение всей истории проходившие на земле Таврики, особенности природы — всё это оказало огромное влияние на формирование собственно крымской природоохранной культуры».

Одной из таких важных особенностей является наследование языческих культов поклонения природе более поздними религиями. Причём некоторым природным объектам поклоняются как мусульмане, так и христиане.

Известны случаи совместного христианско-мусульманского поклонения горам, пещерам, а также деревьям. К примеру, у Козмодамиановского монастыря росли «священные» деревья, которым одинаково поклонялись и русские, и крымскотатарские паломники.