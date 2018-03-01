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СоциумПотребитель

Амбиции без обид

В том, чего ожидают женщины от жизни и карьеры разбирались специалисты виртуальных «центров занятости» и ученые-теоретики

Оказывается, в общем и целом женщины куда менее амбициозны, нежели мужчины. Для милых дам их фактическое положение в социуме значит куда меньше, нежели то, что думают и говорят о них и об избранном ими роде деятельности окружающие.

Предел мечтаний?

Несколько интересных тенденций выявило исследование сайта «Avito работа». Одна из таковых: дамы поперед сильного пола в трудовое пекло не лезут. В доказательство цитата, обнародованная РИА «Новости»: «В январе — феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы на „Avito работа“, составила 21,7 тысячи рублей — на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины».

Самый большой разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин — в категориях «Домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация»: в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. В других сферах россиянки также указывают меньшую зарплату, чем представители сильного пола. Например, средняя зарплата по «женским» резюме в категории «Домашний персонал» и в сфере ЖКХ составляет чуть более 15 тысяч рублей, в сфере менеджмента — около 35 тысяч рублей, на административной работе — 25 тысяч, в образовании и науке — около 12 тысяч рублей, в сфере продаж — 22 тысячи.

Неужели россиянки действительно такие немеркантильные? Или, попросту, работа для них не главное?

Был бы милый рядом

Поистине сенсационное открытие сделали серьезные российские ученые-социологи изучая, казалось бы, эфемерную тему. Речь идет о женском счастье. И, да, эта тема не раз становилась предметом изучения диссертационных исследований. В одном из них авторы без обиняков указывают, что среди 28 «слагаемых счастья», которые они включили в анкеты, «первые три места заняли „дети“, „семья“, „устроенный быт, жилье“; дальше идут „любовь“, „муж“, „любимый человек“, „уверенность в себе“, „любимая работа“». «Высокая зарплата» оказалась на тринадцатом месте, а «карьера» — на последнем, двадцать восьмом.

Эта иерархия показала насколько, в реальности, важное значение имеет для женщин семейный статус. Наиболее типичное рассуждение респондентов по поводу своей профессиональной карьеры звучит примерно так: «Я способна достигать нужных результатов и двигаться по служебной лестнице. Но, к сожалению, для этого придется много работать. К тому же я вовсе не добиваюсь власти и влияния — это совсем не так важно. Мне дороже хорошие отношения в семье и с коллегами».

Главный раздражитель

И вот теперь самое интересное. По совершенно непонятным для исследователей причинам милые, совершенно немеркантильные и такие нетребовательные представительницы слабого пола вдруг неожиданно встают на дыбы, стоит только высказать предположение, что при отсутствии карьерных амбиций неплохо бы им сидеть дома и называться домохозяйками. Стоит подчеркнуть, именно слово «домохозяйка» многими респондентками воспринималось, хуже грязного ругательства, а перспектива обрести этот статус пугала словно объявление о перспективе умереть в ближайшие минуты.

Домохозяйки парадоксальным образом не нравятся ни феминисткам, ни сторонницам домостроя. Первые говорят о потере себя, личностных ориентиров и даже о своеобразном виде проституции, когда женщина предлагает свои услуги оптом и их оплата происходит дважды в месяц (в день зарплаты и в аванс). Последователи «традиционных ценностей», как ни странно, не отстают от феминисток в подозрительности. Да, по их мнению, женщины не должны далеко отходить от очага, пока муж исполняет роль добытчика, однако пребывание дома при современном уровне обеспечения бытовыми удобствами заставляет их, как минимум подсознательно, обвинять остающихся дома жён в лени и меркантильности.

Но, как бы там ни было, слово «домохозяйка» женского рода. Согласно статданным, в России домохозяйками считаются 3,6 миллиона женщин (2,5 %), тогда как мужчин-«домохозяев» по официальной статистике всего 300 тысяч. Почему? Наверное, потому, что к сидящему дома представителю сильного пола предъявляется еще больше претензий.

Золотая середина

Так куда же хотят пойти работать женщины, чтобы не сидеть в четырех стенах, а чувствовать героиней своего времени?

Самой популярной сферой деятельности у жительниц России оказалась бухгалтерия и финансы: 93,6% от всех резюме в этой категории по стране (исследование Avito-работа). Также женщины заняты в сфере образования (85,8%) и медицины (80,6%), на административной работе (85,1%).

Интересуются россиянки и сферами красоты и спорта (80% резюме), инвестиций (78,2%), продаж (74,3%). А самые непопулярные у женщин — автобизнес (3,7%), сфера транспорта (6,1%) и строительство (6,9%).

Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 472 от 23 марта 2018 года

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Просмотров: 148 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:25

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