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Байки, сонеты

Пёс, которого знают «в лицо»

На этой неделе на заседании крымского правительства председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов озвучил любопытную информацию. Оказывается, вот уже целых пять лет ветеринары безрезультатно пытаются поймать одну бродячую собаку в Керчи. «К сожалению, в городе-герое Керчи есть пёс, которого мы знаем «в лицо». Пять лет не даёт его зачипировать, – поделился проблемой с главой Крыма Сергеем Аксёновым Иванов. – Очень ушлый, очень. Чуйка у него хорошая».

Дискуссия о керченском псе состоялась во время обсуждения изменений в перечень пород собак, требующих особых условий содержания. Также, по словам Иванова, в целом в республике удалось остановить рост численности бродячих собак. «Сумасшедший рост численности остановлен, теперь мы перейдем уже к регулированию численности. Предполагаем, что в этом году существенно будет уменьшено их (бродячих собак) количество путём гуманного регулирования», – добавил Иванов.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:09

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