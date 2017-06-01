Забрать небо

Крымских авиаторов могут выгнать с симферопольского аэродрома

Правительство Крыма рассматривает вариант застройки аэропорта Заводское и лётного поля. В настоящее время на эту территорию претендуют сразу три крымских муниципалитета. Всю имеющуюся инфраструктуру обещают перенести в центральный аэропорт. Окончательного решения по этому вопросу ещё нет, но общественная организация «Авиаспортклуб «Крым» уже бьёт тревогу — вряд ли для них найдётся другое место.

Старая история

На самом деле разговоры о застройке аэродрома возникли ещё в 2002 году, но в итоге эту землю всё же удалось отстоять. Более того, проведённая экспертиза показала, что если лётное поле будет застроено, это станет препятствием для прохождения воздушных масс через эту территорию, что негативно скажется на экологическом состоянии самого города. Несмотря на это, «пустующая» земля явно не даёт покоя местным чиновникам — в крымской столице снова заговорили о строительстве здесь коттеджного посёлка.

Интересно, что на такой лакомый кусочек претендует сразу три крымских муниципалитета: город Симферополь, Симферопольский район и Перовское сельское поселение, на территории которого, собственно, и находится аэродром.

В комитете Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям, в свою очередь, ссылаются на то, что якобы на взлётных полосах уже существуют самозахваты земли.

«Люди уже построили дома и по 20 лет живут, поэтому в любом случае надо находить какое-то решение», — сообщила журналистам глава комитета Евгения Добрыня.

Общественники: без альтернативы

Для ясности сложившейся ситуации нужно понимать, что весь аэродром представляет собой территорию совместного базирования государственного унитарного предприятия «Универсал-Авиа» (это и есть аэропорт Заводское) и РОО «Авиаспортклуб «Крым», которое обосновалось здесь в 2013 году.

При этом в авиаспортивном клубе очень скептически относятся к обещаниям чиновников перебазировать их в международный аэропорт Симферополь в случае застройки лётного поля.

«У нас здесь находятся парашютисты и авиамоделисты, — комментирует такой чиновничий выход из ситуации директор РОО «Авиаспортклуб „Крым“ Александр Судаков. — Представьте: ребёнок из клуба запускает модель самолёта. Что, ради этого мы остановим движение аэропорта? Или когда наши парашютисты будут прыгать, то весь центральный аэропорт будет стоять?»

Директор авиаспортивного клуба признаётся, что они пытались самостоятельно искать альтернативные варианты для своего размещения в Крыму, но найти их так и не удалось. Вернее, одну подходящую площадку симферопольские авиаторы всё-таки присмотрели в селе Новопавловка Бахчисарайского района, но оказалось, что по этой территории будет проходить федеральная трасса «Таврида», так что от этой возможности переехать на новое место пришлось отказаться.

В подтверждение своих слов Александр Судаков разворачивает карту Крыма и показывает, что необходимых для малой авиации земель на полуострове просто нет.

«Вот это горы — здесь мы не сможем сделать взлётную полосу, ведь для этого нам необходим хотя бы один километр, — водит пальцем по карте директор клуба. — Это заповедники — тоже закрытая для нас территория. Ещё есть зоны аэропортов — центральный в Симферополе, Бельбек, Кача и Саки. А это означает, что в радиусе 30 километров от их взлётных полос ничего нельзя делать. И где в таком случае расположиться нам?»

Грубо говоря, сегодня у общественной организации радиус полётов составляет три километра, но даже этого не будет в том случае, если аэродром в Заводском прекратит своё существование.

Для сведения: сейчас «Авиаспортклуб «Крым» — это активно действующая организация, количество членов которой насчитывает уже около полутора тысяч. В год на базе аэродрома выполняется 2,5–3 тысячи прыжков с парашютом. При этом организация готова дальше развиваться и тесно сотрудничать с госструктурами, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты в офисе директора клуба.

«В Крыму насчитывается всего восемь самолётов малой авиации, два из них находятся у нас в клубе, — объясняет Александр Судаков. — Также самолёты есть на горе Клементьева под Коктебелем, где довольно шаткая ситуация, и на Табаско (частный аэродром в 20 километрах от Евпатории. — Ред.), но там тоже проблемы с землёй. Кроме этого, никакой малой авиации больше в Крыму нет!»

К слову, симферопольский авиаспортивный клуб шефствует над детским садом «Колобок», маленькие воспитанники которого периодически приходят сюда на экскурсию.

В общественной организации уверяют: никто на взлётных полосах в Заводском землю не захватывал, так что оправдывать застройку аэродрома якобы выстроенными здесь домами нельзя.

«Только за забором аэродрома уничтожен городок гражданской обороны и построены коттеджи», — подчёркивает директор авиаклуба.

Официальная позиция

В Министерстве транспорта Крыма вопрос о застройке аэропорта комментируют очень скупо. В частности, на наш официальный запрос по этому поводу здесь сообщили, что в настоящее время решение о прекращении права пользования ГУП РК «Универсал-Авиа» земельным участком под аэропортом Заводское Минтрансом не принималось.

Также пресс-служба ведомства уточняет, что «информация о планируемой площади застройки лётного поля аэропорта Заводское в министерство не поступала и, соответственно, не рассматривалась». И это очень любопытный момент, ведь ранее министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина, комментируя журналистам потенциальную застройку этой территории, уточняла, что именно республиканский Минтранс должен принять решение о сохранении аэропорта.

«Это вопрос Минтранса. В настоящее время идут обсуждения этого вопроса, решение будет принято в максимально короткие сроки», — сообщила министр.

Однако в транспортном ведомстве в свою очередь прояснять ситуацию не особо стремятся. Но уточняют, что по итогам работы за прошлый год предприятие «Универсал-Авиа» признано безубыточным.

«Развитие аэропорта Заводское планируется в рамках хозяйственной деятельности ГУП РК „Универсал-Авиа“. Министерством ведётся работа с руководством ГУП РК „Универсал-Авиа“ в части оптимизации затрат на содержание инфраструктуры аэропорта Заводское и повышения эффективности её использования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в Минтрансе сообщили, что собственно «Авиаспортклуб «Крым» к ним с подобными вопросами не обращался.

Любопытно, что буквально два года назад на правительственном республиканском уровне всерьёз обсуждалась программа развития малой авиации в Крыму. Предварительная стоимость проекта, включающего строительство и реновацию взлётных полос и вертодромов, улучшение существующей инфраструктуры, составила более 70 миллионов рублей.

Инфосправка

Аэропорт Заводское основан в 1915–1916 годах для испытаний самолетов, выпускаемых заводом аэропланов «Анатра», находился непосредственно возле завода. В 1932 году здесь была создана первая в СССР школа гражданских летчиков.

Сейчас принадлежит ГУП «Универсал-Авиа»